Comerciantes marchan por la «ley corta», pero otro sector la rechaza

Una gran cantidad de comerciantes marchó ayer por la aprobación de la Ley Transitoria de Regulación del Uso, Adjudicación y Ocupación de Sitios Municipales (ley corta). Sin embargo, otro sector la rechaza y alerta que legalizará a los llamados informales o que «lotearon» las vías. El dirigente de la Asociación de Comerciantes de La Pampa (Acomepa), Iván Revollo, explicó que hace cuatro meses se elaboró la ley y se prevé que con ella se levanten los asentamientos ilegales que se consolidaron durante los últimos años y se identificarán los «desdobles» que saturan los mercados. «La ley es clara. Aquí no se va a legalizar ningún asentamiento ilegal. Esta ley es para los sectores legalmente establecidos. Lo informal se levantará», señaló. La promulgación de la norma estaba programada para 2017, pero se postergó por diferentes motivos. El secretario general de la Federación de Comerciantes Gremiales de Cochabamba, Juan Rodríguez, dijo que por varios años existen comerciantes que tienen puestos, pero estos no están a su nombre. Por esta razón, la Intendencia suele observarlos. «No es culpa de nosotros, sino de las anteriores autoridades que no fueron capaces», agregó.

Proyecto de ley El alcalde Manfred Reyes Villa garantizó la aprobación de la ley y dijo que ya fue enviada al Concejo Municipal. Pero aclaró que todo el sector debe estar de acuerdo. Ayer, otro grupo de comerciantes exigió cambiar algunas terminologías de la normativa. «Hay personas que están pidiéndonos que cambiemos algunas palabras, no hay problema, eso no modificará lo estructural. Lo importante es que cualquier pueda hacer el cambio de nombre para poder ordenarnos», agregó. Reyes Villa aseguró que enviará notas al Concejo para que con esos cambios la siguiente semana la ley sea promulgada. La concejala Silvia Soliz dijo que con la normativa se ordenará la ciudad, pero faltan varios aspectos.

Qué dice la llamada «ley corta» El artículo 1 de la Ley Transitoria de Regulación del Uso, Adjudicación y Ocupación de Sitios Municipales señala que el principal objetivo de la normativa es «otorgar un plazo de un año para el correcto registro de la base de datos de la Alcaldía de Cochabamba de las y los comerciantes que se encuentren en posesión continua, pacífica e interrumpida de un sitio municipal por más de 60 días». Existe un borrador de la reglamentación, pero fue observado por otro grupo de comerciantes. Se prevé una reunión para abordar los puntos.

Observan que beneficia a vendedores «ilegales»

Uno de los dirigentes de Acomepa, Jhonny García, anunció que hoy se desarrollará un ampliado en rechazo a la Ley de Regulación del Uso, Adjudicación y Ocupación de Sitios Municipales. García dijo que su principal petición es la aprobación de la Ley de Cambio de Nombre y Rubro en Mercados y Vías Legalmente Establecidas. «No necesitamos ninguna adjudicación porque esa ley sólo beneficia a dirigentes de vías y a todo lo ilegal que se realizó desde la aprobación de la Ley 0048, aprobada en 2013», argumentó. El dirigente cuestionó la falta de compromiso por parte de las autoridades debido a que en diferentes ocasiones se reunieron para expresar sus desacuerdos, pero a la fecha continúa sin avances. García anunció que los sectores planean movilizarse en caso de no ser escuchados.

