COMERCIANTES FORMALES E INFORMALES SERÁN MULTADOS POR ARROJAR BASURA A LAS CALLES

Jorge Galvis Jr Calor 935 Fm www.fronteradigital.com.ve www.compasinformativo.com @canal.v.vigia Tras el robo suscitado en el enlace vial Omaira Candela de Quintero, en rueda de prensa el alcalde del municipio Alberto Adriani, Lisandro Segura hizo un llamado a la ciudadanía para que asuman una conducta de protección a los avances que desde el Gobierno Municipal logran para recuperar el urbanismo de El Vigía. Expresó Segura que no solamente las lámparas led fueron robadas, por lo que ve con preocupación como personas practican una conducta cuestionable cuando arrojan la basura a las calles y avenidas de la capital vigíense a pesar del paso regular del servicio de aseo urbano domiciliario, tal es el caso de la avenida Bolívar, Calle 3, y avenida 15. Enfatizó que el servicio de aseo urbano por estas tres vías céntricas de la ciudad cumple con su deber en horas de la mañana y noche, es decir dos veces al día, no existe ninguna justificación para que comerciantes formales, comerciantes informales y ciudadanos en general arrojen desechos sólidos en calles y avenidas del municipio Alberto Adriani, no es la conducta adecuada que ayudará a recuperar el rostro de la ciudad. *Reforma a la ordenanza de Convivencia Ciudadana* Destacó el burgomaestre que el Gobierno Municipal tomará acciones para sancionar a quienes incurran en eso, para ello presentó el proyecto de reforma a la ordenanza de Convivencia Ciudadana para actualizar los valores de las multas para quienes mantengan esa práctica sean sancionados, ya que no existe otra forma de que entiendan que todos están llamados a ser parte de la solución y no de agudizar los problemas. Finalmente aclaró que el presunto trabajador de la alcaldía involucrado en el robo de las lámparas del enlace vial Omaira Candela de Quintero tendrá que responder a sus actuaciones, el Gobierno Municipal no va a amparar a nadie, serán los organismos de seguridad correspondientes los encargados de hacerle pagar su irresponsabilidad, más lamentable aún si es trabajador de la municipalidad.

