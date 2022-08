Comerciantes de Ciudad Bendita fijan precios a tasa BCV pero no pueden contener aumento de los productos

Entornointeligente.com /

Este viernes 26 de agosto, tras una semana de aumento de la divisa estadounidense, se ha registrado una inflación en el precio de los productos, en especial cuando se trata de víveres, frutas y verduras; así lo confirmaron transeúntes de la ciudad de Valera.

En un recorrido por el mercado La Paz, conocido popularmente como Ciudad Bendita, Diario de Los Andes preguntó a comerciantes y consumidores sobre los precios de los alimentos, muchos de ellos coincidieron en que desde el inicio de la semana se ha registrado un aumento en la mercancía; sin embargo, otros afirman que no notaron la diferencia.

Elizabeth Barrios, comerciante en el mercado, explicó que desde el pasado lunes sus proveedores comenzaron a aumentar la mercancía, por lo que ella debió también ajustar sus precios. Según Barrios, los alimentos que mayor aumento registraron fueron la zanahoria, el tomate y la cebolla.

Por su parte, Henry Torrealba relató que esta semana ha logrado comprar la mercancía al mismo precio, ya que consigue ofertas con los distribuidores. Sin embargo, lamentó que: «las bodegas son las que están especulando con los víveres, porque anoche yo fui a buscar una harina pan y me pidieron 15 bolívares».

Barrios afirma que debido al aumento en el precio de los productos muchos de sus clientes le han hecho saber su inconformidad, y a pesar de fijar los precios con base en el Banco Central de Venezuela no puede contener el alza de los mismos.

Existen otros productos como el caso de la guayaba que mantuvo el precio durante esta semana, así lo expresó José Villa, comerciante del mercado, quien continúa vendiendo su mercancía al mismo valor.

A pesar de esto, los valeranos continúan visitando el mercado La Paz porque afirman que es el lugar en donde logran conseguir los mejores precios, en relación con otros comercios de la ciudad. «Vengo aquí porque encuentro más barato, solo compro verduras, y a pesar del aumento del dólar no he notado mucha diferencia con las veces anteriores que he venido» finalizó Raquel García.

Por: Génesis Chinchilla (ECS)

https://diariodelosandes.com/site/wp-content/uploads/2022/08/WhatsApp-Video-2022-08-26-at-1.20.15-PM.mp4

.

.

Tags: economía Mercado Valera Siguiente Aumento exagerado en el costo del pasaje Sabana de Mendoza a Valera Publicidad Opinión

LINK ORIGINAL: Diario de Los Andes

Entornointeligente.com