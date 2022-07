Comerciantes alertan sobre estafas de clientes

Entornointeligente.com /

Comerciantes han reportado ante PRIMICIA ser víctimas de estafa por parte de sus clientes.

En reiterados testimonios los presuntos estafadores han resultado ser compradores frecuentes, a quienes, se les brinda confianza y la oportunidad de solicitar mercancía a crédito, que luego, no cancelan.

El caso más reciente fue el del propietario de la tienda virtual en Instagram @brookshop_poz, reportó que uno de sus clientes le debe un producto desde hace nueve meses aproximadamente.

«Me debe 140 dólares desde noviembre del año pasado; he sido flexible porque me explicó su situación, pero ya no me responde los mensajes», señaló.

El modus operandi al parecer es hacer varias compras que sí pagan para así ganarse la confianza.

El afectado manifestó que por medio de la pareja del presunto deudor pudo saber de él, «realmente no la puedo involucrar porque ella no tiene que ver». El señalado le aseguraba que iba a cancelar la deuda en los siguientes días, pero hasta la fecha, eso no ha sucedido.

Otros denunciantes han manifestado pasar por situaciones similares, y advierten a los ciudadanos para que estén alertas y no sean víctimas de estos engaños.

También están los casos de clientes que hacen llegar pagos falsos.

