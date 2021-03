Comerciante é morto após pedir para clientes usarem máscaras em Itapema (SC)

Entornointeligente.com / RIO — Um comerciante morreu baleado após pedir para que três clientes usassem máscaras e não ficassem aglomerados em uma mercearia. O caso ocorreu na noite de segunda-feira (22), no bairro Alto São Bento, em Itapema, Santa Catarina.

Pandemia: Brasil registra novos recordes de média móvel de casos e mortes por Covid-19

A vítima foi identificada como Daniel Pereira Santos, de 24 anos. Três homens entraram no estabelecimento sem máscara e ele teria feito um alerta sobre a regra de usar a proteção facial em meio à pandemia de Covid-19, temendo receber uma multa. Após a compra, o trio foi embora. Mais tarde, porém, por volta de 19h20, um deles retornou ao local armado e atirou contra o jovem.

Segundo a Polícia Militar, Daniel chegou a ser levado com vida para uma unidade de saúde, mas não resistiu. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o delegado que investiga o caso, Diogo Medeiros, afirmou que ainda busca pelo autor do disparo.

— A motivação foi banal. A Polícia Civil segue a investigação. Estamos com mais de 90% dos homicídios elucidados aqui na comarca. Garanto que esse será mais um — ressaltou.

Veja: Por que os bares são considerados focos de contaminação? Infográfico mostra o caminho do vírus

A rede de lojas Chico Bento, cuja filial de Itapema era administrada por Daniel e o pai, publicou uma nota de pesar sobre o caso:

“É com imenso pesar, que viemos comunicar o falecimento de nosso amigo e membro da Chico Bento Itapema, Daniel, que na noite dessa segunda-feira (22) foi assassinado em exercício do seu trabalho por uma banalidade. Um jovem empenhado, estudioso, trabalhador, humilde e com um coração enorme, que trabalhava com seus pais em ambição de um futuro melhor para ele e sua família. Desejamos do fundo de nossos corações, que Deus conforte sua família e a dê forças para continuar os dias. Não há palavras que possam os confortar nesse momento, mas queremos por meio desse texto, que se sintam abraçados por todos nós. São palavras de Moacir, Elaine, Meyri, Fabiano e família e toda a equipe Chico Bento”, diz o comunicado.

LINK ORIGINAL: OGlobo

Entornointeligente.com