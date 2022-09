Comerciante denuncia que fue golpeada tras realizar una recarga telefónica

Entornointeligente.com /

Euseglimar González | LA PRENSA DE LARA. – Yajoma Rivero, de 35 años, siente miedo de salir de su casa y trabajar desde hace siete días, luego de que una mujer de 23 años la golpeara en la carrera 21 con calle 38 de Barquisimeto.

«Todo comenzó el 25 de junio cuando le recargué 5 bolívares de saldo del teléfono a su mamá. A las recargas le gano 2 bolívares, es decir, debía pagar siete, pero no lo hicieron y me gané fue insultos tras insultos», comentó Yajoma.

Luego de ese problema, supuestamente, la joven, quien es comerciante informal, le decía palabras obscenas cada vez que pasaba por el puesto de trabajo de Yajoma, quien también es vendedora informal.

«El viernes 2 de septiembre llegó a mi puesto y me agarró desprevenida, me haló el cabello y me lanzó contra la acera y me escupió «, dijo la dama.

Yajoma la denunció, pero pidió a las autoridades judiciales atender su caso, pues aseguró que el expediente no ha pasado a Fiscalía.

