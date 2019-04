  Comer rocoto puede hacer que vivas más

Entornointeligente.com / Un estudio dio resultados alentadores para los amantes del chili y el rocoto.

Un estudio observacional hecho en población norteamericana acaba de ser publicado, sus conclusiones suenan alentadoras para los amantes del chili y el rocoto. Lo que hicieron los investigadores fue tomar información de 16 200 personas aproximadamente de la base de datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (NCHS, por sus siglas en inglés) y analizar lo que comían y bebían, así como preguntarles si consumían chili rojo picante.

A toda esa población se le siguió durante 19 años y observaron que, indistintamente de la cantidad y frecuencia de consumo de este alimento, las personas reducían el riesgo de morir por alguna enfermedad en 13 %, ello en comparación de quienes no lo ingerían.

Los autores de la investigación publicada en PLOS One comentan que aún no tienen claro el mecanismo por el cual las personas obtienen este beneficio; sin embargo, se cree que es la capsaicina, un fitoquímico presente en los alimentos picantes como el ají y el rocoto, la que otorga este beneficio. Es importante considerar que este es un estudio observacional y prospectivo, los resultados son una asociación y no una relación causa-efecto.

A este estudio se le suman otros que muestran evidencia sobre más beneficios del rocoto y el ají picante, si bien se han analizado más las variedades de color rojo intenso, las verdes, anaranjadas y amarillas también concentran capsaicina.

Rocoto, cáncer y la obesidad

Ya sabíamos por otras investigaciones que el ají rojo picante (chili) tendría la capacidad de prevenir el cáncer, pues al parecer evitaría su multiplicación celular. Otro beneficio que claramente se experimenta al consumir el rocoto, muy rico en capsaicina, es su capacidad de generar calor al cuerpo, quemando la grasa de reserva. A esto se le llama capacidad termogénica, y se produce cuando la capsaicina se libera en nuestras papilas y llega al cerebro, que activa el mismo sistema de protección al frío en invierno.

La capsaicina incrementa el metabolismo hasta en un 23 % tomando como fuente de energía la grasa de reserva. Este efecto es momentáneo y puede contribuir a la pérdida de calorías en las personas que practican actividad física y siguen una dieta adecuada de adelgazamiento.

Rocoto afrodisíaco

Muchos señalan al rocoto como alimento afrodisiaco, lo cierto es que no tiene la capacidad directa de actuar sobre la libido; sin embargo, tiene un efecto vasodilatador que beneficia la circulación sanguínea incluso de los órganos reproductivos tanto del hombre como de la mujer, mejorando así el rendimiento del acto sexual. Por otro lado, el efecto vasodilatador beneficia a pacientes hipertensos.

Rocoto y gastritis

Consumir rocoto con frecuencia no causa gastritis, mas bien la capsaicina que contiene, actúa principalmente, protegiendo nuestra mucosa gástrica, los estudios revelan que este compuesto promueve la acumulación de lípidos y bicarbonato formando así una barrera protectora para la mucosa del estómago. Lo que sí es de cuidado, es que las personas que ya padecen gastritis deben evitar su consumo de manera estricta, pues en ellos tanto el rocoto como el ají irritan la mucosa gástrica y agudiza los síntomas.

Se puede consumir todos los días

El rocoto se puede consumir a diario acompañando las comidas que prefiera, lo mejor es consumirlo fresco picado. Puede conservarse sumergido en aceite por algunas horas, es mejor picar la cantidad a utilizar y el resto mantenerlo refrigerado. Molido y mezclado con otros ingredientes podría alterar sus efectos, sin embargo, sigue siendo un buen alimento.

Si no está acostumbrado a consumir rocoto y quiere empezar, debe hacerlo de forma gradual, recuerde que no es necesario comerlo a diario para obtener beneficios. Además es un alimento bajo en calorías y aporta vitamina C y vitamina A a la dieta diaria.

