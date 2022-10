Comer en Segovia: cochinillo asado, típico plato castellano

Entornointeligente.com /

No es el famoso Casa Cándido, ni el altamente calificado José María. Es, empero, uno de los restaurantes que ofrecen comida de buena calidad en Segovia. Entre sus platos ofrece el que tanto me apetece: cochinillo asado, típico de la cocina castellana (Segovia está en la comunidad autónoma de Castilla y León). Se llama La Taurina y desde 1937 funciona en una esquina de la Plaza Mayor, donde la mayoría de los locales son de comer. También hay otros abiertos hace varias décadas.

A las 12:45 del mediodía Alexis, Pamela y yo somos los primeros clientes de La Taurina. A la entrada, hay mesas altas y taburetes. Seguimos al primer comedor, del cual está separado por una vitrina con botellas. Me gusta el ambiente: mesas en madera rústica con mantelitos individuales en fibra natural, pisos de mosaico con diversos dibujos geométricos y techos con vigas al descubierto.

De adornos resaltan, amén de las botellas en distintos espacios, numerosos platos decorativos atornillados en estrechas láminas de metal sobre riel de aluminio. Separan los ambientes entre el primer comedor y el segundo, a un nivel más alto.

En día laborable ofrecen Menú del Día (precio: 18 euros incluida una bebida de vino joven y el IVA). Pero hoy es domingo. Por ser festivo la oferta es el Menú Gastronómico (33 euros incluido el IVA, pero no bebida). En éste puede elegirse una ración de cochinillo.

Ni mi hijo Alexis ni mi nieta Pamela empero tienen apetito. Se inclinan por algo ligero: croquetas (un servicio 12 euros) y tortilla de patatas, o papas como decimos en Santo Domingo (12 euros). En cambio, yo pido de primer plato Ensalada de Queso de Cabra con ‘Bacon’ braseado. Cuanda lo traen viene con un par de gambas y frutas: pera, naranja… ¡Exquisita!, pero de ‘bacon’ ¡nada! Como la tocineta no me atrae, su ausencia no importa. De segundo plato ordeno, claro está, Cochinillo Asado al Estilo Tradicional. ¡Me encanta! Trae patatas (papas) que ni pruebo. Lo acompaño con una copa de un buen vino de La Rioja: Ramón Bilbao crianza (3 euros). De postre me canteo por el Brownie de Chocolate, incluido en el precio del Menú Gastronómico. Tiene buen sabor, pero la masa es algo pesada. Terminando de comer empiezan a llegar más clientes. (Mi hijo Alexis Ramos Brusíloff toma las fotos para este artículo en Listín Diario).

Al exterior

La Taurina, al igual que los otros restaurantes y cafeterías en la Plaza Mayor, tiene al exterior varias mesas, tanto para el cliente que solo quiere ir de tapas como para el que prefiere comer al aire libre bajo parasoles o toldos que protegen relativamente del sol y del agua.

