Comenzamos septiembre comiendo bien con estas recetas sanas ideales para volver a la oficina

Puede que no os guste la noticia, pero la semana que viene empezamos septiembre, el mes de la vuelta al cole , del fin de las vacaciones por antonomasia y de la vuelta a la rutina. Eso sí, esto no significa que no podamos disfrutarla como se merece con recetas de platos ricos, sanos y perfectos para hacer menos duro este golpe de realidad.

Así, como todavía aprieta el calor queremos sacar todo el partido a esas verduras y hortalizas de mayor tradición mediterránea con los que hacer platos ideales que hasta podemos meter en un tupper y llevarnos a la oficina.

En Trendencias La receta de la fideuá de toda la vida no solo es súper fácil, sino que es muy sabrosa Lunes Qué grandes propuestas para comenzar, además son recetas fáciles con las que cuidarnos después de todos los excesos que hemos hecho.

Comida . Berenjenas rellenas de atún con patatas asadas al pimentón con alioli . Cena . Ensalada de tomate y judías verdes con aliño de anchoas . Martes Qué pinta tiene esta pizza que no puede ser más healty y ojo, mucho ojo a la cena, espero que no sobre nada porque es para volver a picar a medianoche…

Comida . Pizza de arroz integral . Cena . Zorongollo extremeño con ensalada de patata a la francesa . Miércoles El hummus es de esos platos que nos encantan y nos dan mucho juego y claro, todavía estamos muy a tiempo de disfrutar de los gazpachos fresquitos y muy sabrosos.

Comida . Ensalada hummus de garbanzos salteados con salsa cremosa de tahina y limón. Cena . Gazpacho con aguacate con regañás integrales y jamón de guarnición. Jueves Porque lo clásico siempre es buena idea, aquí tenéis dos propuestas sencillas, bajas en calorías y ricas, ricas.

Comida . Conejo al horno con patatas . Cena . Berenjenas en adobo al estilo filipino con arroz basmati de guarnición. Viernes A las puertas del fin de semana comienzan los pequeños homenajes porque sí, nos lo hemos ganado después de una semana dura.

Comida . Macarrones con hummus y tomate de temporada aliñado. Cena . Brochetas de cerdo caramelizado con piña . Sábado Como tenemos tiempo porque es fin de semana, nos ponemos manos a los fogones y tenemos dos propuestas con las que os chuparéis los dedos.

Comida . Gazpacho de mango de primero y pastel de bonito y champiñones con bechamel en hojaldre. Cena . Titaina valenciana . Domingo Y llegamos al final de la semana con una idea que os dejará alucinadas. Y es que esos mejillones están realmente buenísimos.

Comida . Mejillones gratinados con queso parmesano con patatas fritas y ensalada sencilla de mezclum al gusto aliñado con vinagreta de mostaza y miel . Cena . Ensalada de mango y pollo . Aperitivos y picoteos Porque estamos en épocas en las que en cualquier momento nos liamos la manta a la cabeza, vienen unos amigos a casa y algo hay que ofrecer, os proponemos uno aperitivos estupendos.

Boquerones en vinagre Terrina de pimientos con queso crema Champiñones marinados con guindilla Hummus con maca Desayunos, meriendas y caprichos dulces Y, por supuesto, no podía faltar el toque dulce para todos los golosos.

