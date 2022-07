Comentários de «ódio» e «discriminação» de docente geram indignação

Entornointeligente.com /

Um grupo de estudantes da Universidade de Aveiro (UA) está a preparar uma ação para protestar contra o comportamento de um professor daquela instituição que dizem ter um discurso de «ódio» e «discriminação».

Em causa está uma publicação que o docente fez na sua página da rede social Facebook onde critica abertamente a comunidade LGBTQIA+, a propósito de uma campanha publicitária que dá a conhecer os vários termos relacionados com esta comunidade como «gay», «lésbica», «queer» ou «não binária».

«Acho que estamos a precisar urgentemente duma ‘inquisição’ que limpe este lixo humano (…) todo!», escreveu o docente, considerando que este ato publicitário «é uma agressão e merecia umas valentes pedradas nas vitrinas só para aprenderem».

Subscrever Esta publicação junta-se a outras que o docente fez em 2021, onde terá feito comentários depreciativos com teor racista, homofóbico e contra as medidas decretadas pelo Governo para combater a pandemia provocada pela covid-19.

Na altura, o reitor da UA ordenou a abertura de um inquérito ao docente do departamento de física, devido à publicação nas redes sociais de mensagens com teor «discriminatório» com as quais a instituição «não pactua».

Desagradados com esta situação, vários alunos criaram um grupo na rede social Facebook que já conta com mais de 700 membros.

Em declarações à Lusa, um estudante disse que os alunos encontram-se descontentes pela «posição neutra» que a reitoria está a tomar perante a situação e querem que seja feita alguma coisa relativamente ao docente em questão.

«Este comportamento vem a acontecer desde o ano passado, altura em que se abriu um inquérito, mas que até hoje nada foi feito», afirmou o estudante universitário.

A Associação Académica da Universidade de Aveiro (AAUAv) também já manifestou o seu «total repúdio à conduta pessoal» do docente considerando que a mesma, ainda que exterior ao ambiente académico, «não deixa de afetar» os estudantes desta academia.

«A AAUAv não pode tolerar qualquer tipo de discurso de ódio ou de discriminação e muito menos de incitação à violência», referem os representantes dos estudantes que dizem que têm vindo a trabalhar conjuntamente com a Reitoria, no sentido de tomar «todas as diligências possíveis e resolver de vez a situação que há muito se tem arrastado».

Após a denúncia da situação, a Reitoria difundiu um comunicado dirigido aos membros da comunidade académica, onde defende a liberdade de expressão e de opinião, consagrada na Constituição da República Portuguesa, reconhecendo a separação das esferas pessoal e profissional.

«Ciente, porém, da importância que um ambiente de respeito e confiança tem para o bom funcionamento da Instituição, a Universidade saberá avaliar quaisquer condutas que possam interferir com esses últimos valores e propósitos e que se repercutam negativamente na imagem da instituição – e atuará em conformidade, com rapidez e firmeza», diz a Reitoria.

A mesma nota refere que atualmente convivem na UA espaço pessoas de «mais de 90 diferentes nacionalidades», não sendo por isso de tolerar «discursos de ódio, de discriminação ou de incitação à violência, qualquer que seja a sua natureza, origem ou contexto».

