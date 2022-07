Comediante Paloma Salas y su vinculación con el plebiscito: «Me interesa ser un canal por donde esa gente se pueda informar»

Entornointeligente.com /

La comediante Paloma Salas hoy hace shows en vivo y conduce junto a la actriz Elisa Zulueta, «Expertas en Nada», el Podcast más escuchado en Spotify, a nivel nacional. Quien se define como feminista, se involucra abiertamente en el proceso constituyente y por estos días organiza un evento de humor que busca recaudar fondos para la campaña de «Aprueba x Chile». A continuación, Salas hace un diagnóstico de la escena del Stand Up local y asegura que le daría vergüenza reconocerse como artista, debido a que considera que a su juicio, la comedia todavía es «vista más como un producto de consumo, que como un producto cultural». Compartir Twittear Compartir Imprimir Enviar por mail Rectificar

La multifacética comediante Paloma Salas hoy no duda en involucrarse en la campaña por el Apruebo, así como también lo hizo en el Plebiscito de entrada, cuando fue parte de la franja televisiva. Con más de 10 años de experiencia en el Stand Up, Salas es una reconocida feminista y en sus rutinas suele criticar al sistema patriarcal y abordar temáticas, como la inclusión de la comunidad LGBTQIA+. Actualmente, hace shows en vivo y conduce junto a la actriz Elisa Zulueta, «Expertas en Nada», el podcast que encabeza la lista nacional de popularidad en Spotify.

La comediante ha colaborado con varias figuras del rubro, como Natalia Valdebenito, Edo Caroe y Fabrizio Copano, entre otros. Además, mantiene una cercana amistad con Jani Dueñas, con quien ha realizado presentaciones en vivo y ha producido podcasts. También ha sido parte de espacios televisivos como el programa «Campo Minado» de Vía X, donde hablaba de temas contingentes mezclado con humor, y además participó como invitada en el extinto «Club de la Comedia», de Chilevisión.

La búsqueda de Salas por involucrarse en el proceso constituyente la llevó a organizar el «Lunes loco del Apruebo», evento con función doble que en el Comedy Restobar- emplazado en el Barrio Italia- congregará este lunes 25 de julio a comediantes como Javiera Contador, Belén Mora, Jani Dueñas y Paloma Elgueta, y que busca recaudar fondos para la campaña organizada por el Comando «Aprueba x Chile». Al respecto, quien es reconocida en redes sociales como «Pobre Cabra» se refiere al humor, su relación con las artes y la cultura, y el momento actual de la comedia en el país, marcado por los memes y las redes sociales.

-¿Qué tan necesario crees que es involucrarte por una de las opciones frente al Plebiscito de salida? ¿Con qué propósito lo haces? ¿Tiene algún costo?

-Para mí sería imposible no involucrarme por el Apruebo. Creo que todo lo que hago sería en vano, si es que no pudiese decir que Apruebo, y para mí es demasiado importante decirlo. Lo hago como artista, porque sí he logrado reunir a tres personas que estén pendientes de lo que pienso y de lo que hago, estoy casi segura de que esas personas ya están convencidas y yo no voy a convencer a nadie, pero sí me interesa ser un canal por donde esa gente se pueda informar. En el fondo al final, lo quiera o no, alrededor de las figuras del humor y su contenido- también en casos más emblemáticos y multitudinarios como Edo Caroe o Natalia Valdebenito- igual se crea comunidad, una comunidad que es igual que cualquier otra. Y es muy enriquecedor cuando los artistas prestan esa plataforma y la ponen al servicio de algo que es para todos, y no solamente a su nicho específico.

-Actualmente, los comediantes se atreven a involucrarse más abiertamente con la política ¿por qué crees que en el pasado eso no ocurría con tanta frecuencia? ¿cuál es la principal diferencia entre la comedia de ayer y la de hoy?

-Creo que hay algunos comediantes que no dan su opinión porque no tienen redes sociales, son más antiguos o porque no están trabajando tanto, pero la verdad no tengo idea. Me pasó que para la campaña para el Apruebo en el Plebiscito de entrada, yo participé en la franja televisiva en representación de los comediantes, y fue muy fácil llegar a los comediantes jóvenes. Pienso que también en esa época había menos posibilidades de ser comediante, cuando había una sola lógica para llevar a cabo la carrera artística, donde eran los festivales de Olmué y Viña del Mar, y no había más, y después de eso había que llenar los casinos y hacer shows de empresas.

Creo que ahora eso no es tan cierto, y no sé qué comediante se despierta al día siguiente, después de una presentación en Viña y pueda pensar que le gusta a todo Chile. Eso ya no pasa y creo que con internet y los memes se ha abierto más el mercado de la comedia, y la gente tiene más de donde elegir, y además también algo que yo he observado: o eres un comediante muy definido por tu identidad y en el fondo, tu público es casi como un coro evangélico. Y también hay otra gente sin tanto plan, que llevan a cabo sus carreras sin buscar impactar en la opinión pública.

-¿Qué tan complejo es hacer humor en Chile? ¿Crees que el ambiente actual en la comedia es mucho más competitivo?

-Tengo la suerte de que llevo más de 10 años en el circo y ya me siento un poco más asentada, pero sí, hacer humor puede ser muy abrumador. Hay días que digo «no quiero hacer un tiktok, me quiero deprimir y morir porque ya no doy más». Y si bien hoy el mundo de la comedia es mucho más competitivo, también creo que hay mucho más apoyo que cuando partí. La gente joven que lleva menos tiempo hace comedia, son muy apoyadores los unos a los otros, se invitan a podcasts, colaboran los unos a los otros, y si bien se abrió el campo, creo que, por lo general, hay un mayor compañerismo entre colegas.

-¿Te reconoces como artista? ¿Cuál es el espacio que tiene la comedia en el campo cultural?

-No me podría poner el sombrero de lo que carga encima la gente que hizo el paro del patrimonio, o de la huelga de los bailarines del Teatro Municipal. Como comediante, sería muy patudo llegar y ponerme ese sombrero, y hacerme la víctima, porque los comediantes hemos trabajado por fuera de ese mundo de la cultura todo este tiempo. Somos demasiado más parecidos a una niña que canta en el patio de comidas del mall, que, a Héctor Noguera, pero por supuesto que apoyo a todo lo que la precarización de todo el sistema cultural ha significado para toda esa gente que sí es trabajadora. Y en Chile es tan imposible que un artista sea considerado trabajador, que como comediante me da vergüenza decir que sí soy artista. Soy como la «prima penca» de aquellos que recién se están considerando trabajadores. Entonces, estamos a muchos años luz de muchas cosas, y siento que la comedia todavía es vista más como un producto de consumo que como un producto cultural. Es más parecido a ir a un «carrete», porque creo que todavía en el campo cultural la comedia es vista en un segundo plano.

Síguenos en

LINK ORIGINAL: El Mostrador

Entornointeligente.com