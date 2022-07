Combustíveis à venda acima do preço de referência

Entornointeligente.com /

A média dos preços nas gasolineiras ficou, na última semana, 0,4 cêntimos acima do preço médio semanal determinado pela ERSE, no caso da gasolina, e 2,5 cêntimos acima no gasóleo.

O preço eficiente tem em conta os preços dos combustíveis nos mercados internacionais de referência, a logística primária, os sobrecustos com a incorporação de biocombustíveis e a componente de retalho acrescida dos impostos.

Ainda relativamente à semana anterior, e no que diz respeito aos preços com desconto que são preços médios publicado pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) «a gasolina 95 simples apresentou um desvio de – 2,3% face ao preço eficiente e o gasóleo simples – 2,5%».

Assim, em termos absolutos, estas estimativas situam-se, para a gasolina 95 simples e para o gasóleo simples, em 4,7 cent/l abaixo dos respetivos preços eficientes».

Já o preço com desconto é apurado com base nos preços comunicados pelos postos de combustível, «ponderados com as quantidades vendidas do último período conhecido, incorporando os descontos praticados nos postos de abastecimento, como cartões frota e outros».

De acordo com o regulador, para esta semana (18 a 24 de julho) «o preço eficiente antes de impostos é de 1,161 Euro/l para a gasolina 95 simples e de 1,229 Euro/l para o gasóleo simples. Após impostos, o preço eficiente fica nos 1,989 Euro/l e nos 1,921 Euro/l, para a gasolina 95 simples e para o gasóleo simples, respetivamente».

O Governo anunciou, em 01 de julho, que o desconto no Imposto sobre os Produtos Petrolíferos (ISP) equivalente a uma descida da taxa do IVA dos 23% para os 13% vai manter-se nos meses de julho e agosto.

LINK ORIGINAL: iOnline

