Combustíveis: entenda por que o presidente da Petrobras não faz o que Bolsonaro quer

Sede da Petrobras, no Rio de Janeiro

A ofensiva dos três Poderes contra a Petrobras nesta sexta-feira foi vista com extrema preocupação dentro da companhia. O clima permaneceu tenso entre funcionários, com trocas de mensagens em tempo real depois de cada comentário feito pelo presidente Jair Bolsonaro, pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, e a decisão do ministro André Mendonça, do STF, que pediu explicações formais à empresa.

Ainda assim, a visão é de que a Petrobras permanece blindada das interferências políticas, a menos que a legislação que protege a empresa seja alterada. Principalmente a Lei das Estatais, promulgada durante o governo Temer, e as mudanças feitas no estatuto da companhia, para encerrar os processos contra ela nos Estados Unidos, dão à empresa instrumentos legais para contornar os desmandos de Bolsonaro e sua base política no Congresso.

Conversei com advogados que direta ou indiretamente atuam na defesa da Petrobras, e a percepção é de que a empresa não pode ser acusada de prejuízos aos minoritários ou de atuar contra os seus próprios interesses. Pelo contrário, os ataques dos políticos acontecem porque ela vem cumprindo a lei.

– Se alguém tem que ser processado, não é a Petrobras. Ela está sendo atacada por cumprir a Lei das Estatais, que a impede de tomar decisões que ferem os seus próprios interesses. Nesse caso, teria que ser o acionista controlador, no caso, a União – afirmou um desses advogados.

Segundo essas fontes, o atual presidente da companhia, José Mauro Ferreira Coelho, não tem motivos para ceder às pressões do governo. Demissionário, Coelho poderia responder na Justiça por descumprir a lei, colocando sob risco o seu próprio patrimônio. A lógica é a mesma para o Conselho de Administração e a diretoria-executiva da Petrobras.

– Para que Ferreira vai correr o risco de ser processado, de sujar o seu próprio CPF e colocar sob risco os seus bens, imóveis, carros, e o que mais tiver? Ele não tem nenhum incentivo para fazer o que Bolsonaro quer, que é claramente ilegal – me disse uma dessas fontes.

Bolsonaro já demitiu Roberto Castelo Branco, o Almirante Silva e Luna, e agora anunciou a troca de José Mauro por Caio Mario Paes de Andrade. Os três se negaram a mexer na política de preços.

Nem mesmo a entrada de Andrade é garantia de que Bolsonaro conseguirá o que quer, a menos que o Congresso mude a legislação. O presidente e sua suposta equipe econômica liberal terão, nesse caso, que arcar com o ônus de promover um enorme retrocesso na governança corporativa da maior empresa do país.

