Combinar el cine con la lectura, la clave de su éxito

Entornointeligente.com /

Presenta a ‘Los Fantasmas de Anni (Sebastián)’

Es fácil suponer cuál es el ingrediente que Eduardo Verdumen utiliza para mantenerse entre los escritores más aclamados por el público panameño ¿Será el género de sus obras? ¿La historia?, o ¿cómo vincula un libro con otro? Pero, de acuerdo a su propio análisis, la respuesta está detrás de la publicidad de sus proyectos.

Según reveló el también cineasta a El Siglo, su fórmula es hacer un trabajo de comunicación integral para mercadear cada uno de sus proyectos, como lo hace con ‘Los Fantasmas de Anni (Sebastián)’, su nueva propuesta para la Feria del Libro que culmina hoy.

Este es el segundo libro de ‘Los Fantasmas de Anni’, el cual no tenía en planes realizar hasta que su público no entendió los puntos más profundos.

‘Esta narrativa nace en el momento que me percaté que no todos entendieron el trasfondo, solo vieron la historia de amor, pero no el complejo mundo del sacrificio por los demás y la expiación por parte de Anni para liberar a sus amigos’, explicó.

El autor es uno de los más aclamados en el evento en mención; él lo atribuye a varias razones.

‘Es una mezcla de varias cosas. Los libros están combinados con cinematografía, no son libros de literatura pura; sino que combiné técnicas cinematográficas al punto de que, cuando alguien lee mis libros, es como si se le prendiera una pantalla grande de cine y no quisiera parar de leer’.

Verdumen está orgulloso de sus lectores, pues le han confesado que algunos se han leído un libro en ocho horas, o que lo han repasado 14 veces.

Incluso, su fanaticada más fuerte se tatúa parte de los libros en su cuerpo.

Otro ingrediente es darle mucha publicidad. Pues, jamás saca un libro sin un tráiler (pieza audiovisual que representa un resumen o sinopsis de cada ejemplar) filmado como si fuera para una película. ‘En los lanzamientos trato de darle mucha publicidad en los medios de comunicación y saco pósteres para las universidades, hago redes sociales’.

Y acotó: ‘Eso es lo que tiene que hacer un escritor para dar su libro a conocer, si un escritor termina un libro y se sienta esperar que venga todo el mundo a verlo, eso no va a suceder. Tiene que moverse’.

OBRA Ha publicado nueve libros: Los Fantasmas de Anni, Los Fantasmas de Anni (Sebastián), Rex Angelorum 1, 2 y 3; El Punto Secreto 1 y 2; El Dibujante y Neirad.

LINK ORIGINAL: ElSiglo

Entornointeligente.com