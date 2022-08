Combate à fome: o que dizem os planos de governo dos candidatos à Presidência

Entornointeligente.com /

Ciro Gomes (PDT), Jair Bolsonaro (PL), Lula (PT) e Simone Tebet (MDB)

Mais de 61 milhões de brasileiros enfrentaram dificuldades para se alimentar entre 2019 e 2021, sendo que 15,4 milhões sofreram de insegurança alimentar grave, de acordo com o mais recente relatório da Organização das Nações Unidas (ONU) para alimentação e agricultura.

Os candidatos à Presidência têm um cenário complexo pela frente, já que o número de brasileiros sem ter o que comer quase dobrou em dois anos de pandemia.

Confira a seguir detalhes de cada proposta. A ordem é a mesma em que os candidatos aparecem na última pesquisa de intenção de votos.

Lula Jair Bolsonaro Ciro Gomes Simone Tebet

Lula (PT)

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva

O plano de governo de Lula afirma que a população afetada pela fome tem prioridade nos compromissos assumidos pela legenda. «São esses brasileiros e brasileiras que precisamos socorrer», diz o texto.

Veja os principais pontos:

Grande produtor de alimentos: Lula cita, assim como Bolsonaro, a capacidade produtiva do Brasil no setor de alimentos: «Produzimos comida em quantidade para garantir alimentação de qualidade para todos».

Bolsa Família : o documento diz que o programa precisa ser «renovado e ampliado para recuperar uma de suas principais características: ser referência mundial de combate à fome». O plano não menciona se o Auxílio Brasil , que substituiu o Bolsa Família no final de 2021, será absorvido ou extinto pelo programa proposto pelo petista ou seguirá existindo.

Agropecuária: o ex-presidente aposta na produção do campo como forma de alcançar a segurança alimentar: «Precisamos avançar rumo a uma agricultura e uma pecuária comprometidas com a sustentabilidade ambiental e social».

Reforma agrária: o líder petista afirma que dará apoio «à pequena e média propriedade agrícola, em especial à agricultura familiar» e que se compromete com a soberania alimentar «por meio de um novo modelo de ocupação e uso da terra urbana e rural». Lula também fala em fortalecimento da produção agrícola nas frentes das agriculturas familiar, tradicional e agronegócio sustentável.

Jair Bolsonaro (PL)

Jair Bolsonaro (PL)

O plano de governo de Jair Bolsonaro destaca que deve haver equilíbrio entre a demanda nacional e as exportações, já que o Brasil é um dos maiores exportadores de alimentos do mundo e, mesmo assim, tem parte da população passando fome .

Veja os principais pontos :

Pandemia e guerra : o programa de Bolsonaro fala em «manter e implantar políticas públicas que mitiguem efeitos da inflação mundial que se vive em função da pandemia e do conflito entre a Federação da Rússia a Ucrânia» para que a população brasileira retome o poder de compra. Não especifica, no entanto, que políticas são essas.

Programa Alimenta Brasil : o plano do atual presidente afirma que pretende reforçar a aplicação do programa, que tem a premissa de comprar alimentos produzidos por meio da agricultura familiar e distribuir a pessoas em situação de insegurança alimentar.

Populações vulneráveis : o documento também cita que serão distribuição de alimentos a «grupos populacionais tradicionais e específicos», como indígenas e quilombolas.

Ciro Gomes (PDT)

Ciro Gomes, candidato do PDT à Presidência

Ciro Gomes destaca a questão já no primeiro parágrafo de seu plano de governo . Segundo ele, a fome e a miséria estão se tornando um problema crônico no país.

Veja os principais pontos :

Programa de renda mínima : Ciro propõe englobar os valores do atual Auxílio Brasil, do seguro-desemprego e da aposentadoria para criar um programa batizado de Eduardo Suplicy .

Gás de cozinha mais barato : o ex-ministro promete gás pela metade do preço para famílias que vivem com até dois salários-mínimos mensais.

Simone Tebet (MDB)

A pré-candidata à Presidência da República, Simone Tebet

O plano de governo de Simone Tebet cita os 125 milhões de brasileiros que estão em algum nível de insegurança alimentar e afirma que a primeira missão do governo será acabar com a fome.

Veja os principais pontos:

Transferência de renda permanente: Tebet diz que vai focar nas famílias que mais precisam e condicionar o recebimento de valores à «frequência na escola, saúde preventiva e vacinação em dia».

Lei de Responsabilidade Social: a senadora defende a implementação de uma norma para diminuir a pobreza e estabelecer metas para reduzir desigualdades sociais.

