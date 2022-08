Entornointeligente.com /

fique por dentro

Eleições Dia dos pais Taiwan x China Mega-Sena 21º Grande Prêmio do Cinema Com vetos, Bolsonaro sanciona Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023 A LDO estabelece as diretrizes para elaboração do Orçamento do próximo ano, incluindo as previsões de receitas e despesas e a meta fiscal. Por g1 — São Paulo

10/08/2022 06h12 Atualizado 10/08/2022

Congresso aprova LDO de 2023 sem obrigatoriedade do pagamento de emendas do ‘orçamento secreto’

O presidente Jair Bolsonaro (PL) sancionou, com vetos, o projeto da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2023, que estabelece as diretrizes para elaboração do Orçamento do próximo ano, incluindo as previsões de receitas e despesas e a meta fiscal.

A sanção foi publicada na edição desta quarta-feira (10) do «Diário Oficial da União (DOU)».

Bolsonaro vetou ao menos 30 trechos do projeto aprovado pelo Congresso Nacional no dia 12 de julho .

A LDO estabelece quais serão as metas e prioridades para o próximo ano. Segundo o site da Câmara dos Deputados, para conseguir isso, a LDO «fixa o montante de recursos que o governo pretende economizar; traça regras, vedações e limites para as despesas dos Poderes; autoriza o aumento das despesas com pessoal; regulamenta as transferências a entes públicos e privados; disciplina o equilíbrio entre as receitas e as despesas; indica prioridades para os financiamentos pelos bancos públicos».

Esta reportagem está em atualização.

20 vídeos

LINK ORIGINAL: G1 Globo

Entornointeligente.com