Com uma crise de confiança, Credit Suisse corre atrás do prejuízo

A braços com um dos períodos de maior tumulto que tem vivido nos últimos anos, e numa altura em que está a finalizar um plano de reestruturação profunda que irá ser apresentado no final deste mês, a administração do Credit Suisse tem procurado, nos últimos dias, transmitir uma mensagem de tranquilidade aos investidores. Mas, em qualquer uma das frentes, o insucesso é evidente: nos mercados, o banco já perdeu mais de metade do valor desde o início deste ano; nos bastidores, grandes clientes começam a movimentar fundos para fora da instituição; nas redes sociais, a discussão já não é sobre a eficácia que o plano de reestruturação previsto poderá ou não ter, mas sobre a capacidade da instituição de evitar o colapso.

