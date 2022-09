Com René Frank, o «melhor chef de pastelaria do mundo», o menu é todo de sobremesas

Entornointeligente.com /

É caso para perguntar o que terão pensado aqueles que, antes de 2016, não validaram a ideia de René Frank de abrir um restaurante só de sobremesas no momento em que, a 18 de Julho deste ano, na gala dos The World’s 50 Best Restaurants , o chef alemão foi chamado ao palco para receber a distinção de Melhor Chef de Pastelaria do Mundo. Mais do que arrecadar um prémio individual, René Frank sentiu que o título que lhe foi entregue naquela noite, na cerimónia realizada em Londres, reconheceu o conceito do seu restaurante. Localizado no bairro Neukölln, em Berlim, o Coda é tido como um dos restaurantes de fine dining mais singulares do mundo: aposta num menu composto exclusivamente por sobremesas.

