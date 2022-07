Com recorde nas bancadas, Inglaterra sagra-se campeã europeia pela primeira vez

Entornointeligente.com /

Na ‘catedral’ de Wembley, Ella Toone inaugurou o marcador para as inglesas, aos 62 minutos, com Lina Magull a empatar ao minuto 79, ‘forçando’ o prolongamento, no qual Chloe Kelly, aos 110, marcou o golo que valeu o título à seleção da casa.

A Inglaterra, duas vezes finalista vencida, tornou-se assim a quinta seleção a vencer o Europeu feminino, contrariando o favoritismo de Alemanha, vencedora por oito vezes da competição e até hoje invencível nas finais que disputou.

Esta final estabeleceu um novo recorde de 87.192 espectadores, tornando-se a partida com mais assistência num Campeonato Europeu, masculino ou feminino.

Record breaking from start to finish

The #WEURO2022 final has become the ALL-TIME most-attended match at either a men’s or women’s EURO final tournament pic.twitter.com/4wZqIP7rlm

– UEFA Women’s EURO 2022 (@WEURO2022) July 31, 2022

O público durante todo o torneio, em Inglaterra, mais do que duplicou em comparação com o último Campeonato Europeu feminino, há cinco anos.

O recorde de público numa final do Campeonato Europeu masculino foi de 79.115 pessoas, que assistiram à vitória da Espanha sobre a ex-União Soviética na final de 1964.

A vitória da Inglaterra neste domingo marca a primeira grande vitória de uma seleção inglesa de futebol desde o Mundial masculino de 1966, então também frente à Alemanha.

Can you imagine if 56 years of hurt finally ends… at Wembley…. against Germany.

And it»s the women – who weren»t even allowed to play when England last won anything – who finally bring football Home.

What a story.

– Chris Slegg (@ChrisSlegg) July 27, 2022

