Com onda de calor, previsão climática para 2050 pode se tornar realidade no Reino Unido na próxima semana, 28 anos antes

16/07/2022 01h00 Atualizado 16/07/2022

1 de 1 As máximas na próxima semana no Reino Unido podem atingir 40°C — Foto: Reprodução/Met Office As máximas na próxima semana no Reino Unido podem atingir 40°C — Foto: Reprodução/Met Office

Em 2020, dois meteorologistas do Reino Unido fizeram uma projeção para estimar qual seria a previsão o tempo dali a trinta anos, em 2050. Para isso, os profissionais da agência oficial de previsão do tempo Met Office se dedicaram a analisar modelos climáticos de super longo alcance.

Na época, os gráficos indicavam que não se tratava de uma previsão real. «Exemplos de clima plausível com base em projeções climáticas», aparece escrito no canto superior direito da previsão fictícia. No entanto, na próxima segunda-feira (18), a estimativa pode se confirmar com um adiantamento de 28 anos.

Quem observou a semelhança foi Simon Lee, cientista atmosférico da Universidade Columbia, em Nova York. «Em 2020, o Met Office produziu uma previsão meteorológica hipotética para 23 de julho de 2050 com base nas projeções climáticas do Reino Unido. Hoje, a previsão para terça-feira é surpreendentemente quase idêntica para grande parte do país», escreveu em sua conta do Twitter.

A estimativa para a próxima semana é inédita, com máximas de 10 a 15 graus mais quentes do que o normal. Ate então, a temperatura mais alta registrada no país foi 38,7ºC, no Jardim Botânico de Cambridge, em 2019.

Essa perspectiva levou à emissão de um alerta vermelho devido à onda de calor, algo até então sem precedentes. Em um comunicado oficial no site do serviço de meteorologia, o cientista climático do Met Office Dr. Nikos Christidis disse:

«Esperávamos não chegar a essa situação […] Em um estudo recente, descobrimos que a probabilidade de dias extremamente quentes no Reino Unido tem aumentado e continuará a aumentar ao longo do século, com os mais temperaturas extremas esperadas para serem observadas no sudeste da Inglaterra.»

