Com nova queda, S&P 500 entra em território de 'bear market'; entenda a expressão

13/06/2022 18h31 Atualizado 13/06/2022

1 de 2 Wall Stree é a sede das principais bolsas de NY como a New York Stock Exchange (NYSE) — Foto: Reuters Wall Stree é a sede das principais bolsas de NY como a New York Stock Exchange (NYSE) — Foto: Reuters

Assim como o Ibovespa , que acumula resultado anual negativo nesta segunda-feira (13) , as bolsas americanas também sofrem desvalorização intensa nas últimas semanas. Destaque para o índice S&P 500 , que entrou em território de «bear market».

A expressão «bear market» define os momentos de queda consistente no mercado de ações. Como indica a tradução do inglês, o nome faz referência ao ataque de um urso: com as garras, o animal agride de cima para baixo.

O contrário é o «bull market» . O ataque dos touros, de baixo para cima, serve para definir os momentos de alta forte nos ativos de renda variável. A expressão, inclusive, inspira a famosa escultura de touro em Nova York que inspirou uma réplica brasileira instalada na porta da B3 em novembro.

Tecnicamente, pode-se dizer que o índice entrou na zona de bear market a partir de quedas maiores que 20% em relação ao pico do período.

É justamente o que acontece com o S&P 500 , índice de ações das principais empresas americanas listadas em bolsa. Nesta segunda-feira, o índice teve queda de 3,8% e acumula 21,8% de desvalorização desde o dia 3 de janeiro.

Uma desvalorização expressiva como essa pode ser causada pelos mais diversos motivos que deem aos investidores a sensação de aversão a risco e os redirecionem para ativos mais seguros.

Inflação derruba bolsas de valores mundo afora

Atualmente, os mercados estão pressionados pelos temores de altas mais agressivas nas taxas de juros nos Estados Unidos e de economias desenvolvidas, que sofrem para controlar a inflação. Os preços subiram pelas quebras de cadeia durante a pandemia e foram agravadas pela guerra na Ucrânia.

O índice de preços dos Estados Unidos atingiu 8,6% no acumulado em 12 meses até maio – a maior taxa desde dezembro de 1981. E o Federal Reserve (Fed, o Banco Central dos EUA) anuncia nesta quarta-feira a nova taxa de juros nos EUA.

Os mercados esperam um ajuste de 0,5 ponto percentual. Mas, diante do avanço da inflação, alguns analistas questionam se o Fed não aumentará ainda mais a pressão com um aumento de 0,75 ponto percentual da taxa de juros.

2 de 2 Jerome Powell, presidente do Fed: mercados esperam um ajuste de 0,5 ponto percentual, mas há temores de aumento de 0,75 ponto percentual por conta da inflação — Foto: REUTERS/Yuri Gripas Jerome Powell, presidente do Fed: mercados esperam um ajuste de 0,5 ponto percentual, mas há temores de aumento de 0,75 ponto percentual por conta da inflação — Foto: REUTERS/Yuri Gripas

Os efeitos do temor se espalham por todos os mercados internacionais. Também em Wall Street , o Dow Jones caiu 2,79% e o Nasdaq , 4,68%, nesta segunda-feira.

Na mesma toada, o Ibovespa fechou o pregão com sua sétima queda seguida, com perdas de 7,86% em junho . Por aqui, o Banco Central também define a nova taxa de juros na próxima quarta, tentando fazer a inflação de dois dígitos recuar.

Já as ações europeias caíram para mínimas de três meses nesta segunda-feira. O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em queda de 2,41%, a 412,52 pontos, para seu nível mais baixo desde 7 de março.

A inflação na zona do euro também mantém a trajetória de alta e bateu um novo recorde em maio , com uma taxa de 8,1% em 12 meses, estimulada pelo impacto da guerra na Ucrânia sobre os preços da energia e dos alimentos.

