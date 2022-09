Com ministra da Coesão sob fogo, PS admite rever a lei dos impedimentos dos políticos

Entornointeligente.com /

Não foi um «dia fácil» para a ministra da Coesão Territorial, mas o cerco de que foi alvo por causa dos cerca de 200 mil euros de fundos públicos que duas empresas do marido receberam já quando Ana Abrunhosa estava no Governo não vai ficar por aqui. Para além de o seu caso passar a ser mais uma «nódoa» no Governo (e começará já esta quinta-feira a ser arma de arremesso no debate com o primeiro-ministro), como avisou o liberal Carlos Guimarães Pinto, o Chega anunciou que vai pedir um parecer à Comissão de Transparência e requerer uma investigação ao Tribunal de Contas sobre os processos dos pedidos de fundos.

