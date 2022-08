Com golo de Mbappé aos oito segundos, PSG aplica «chapa sete» ao Lille

Entornointeligente.com /

O Paris Saint-Germain foi este domingo a casa do Lille, treinado pelo português Paulo Fonseca, golear por 7-1, na terceira jornada da Liga francesa, que os campeões em título já lideram de forma isolada.

Num autêntico festival ofensivo da formação da capital francesa, destaque para o hat-trick de Mbappé, que abriu o marcador logo aos oito segundos, igualando o mais rápido registo de um golo da Liga francesa, primeiro alcançado por Michel Rio, pelo Caen, em 1992.

Depois desse chapéu a Léo Jardim, após grande passe do argentino Messi, acabou a fechar a festa, aos 66 e aos 87, em ambos os casos a passe do brasileiro Neymar, que fez dois: aos 43 e aos 52.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever Messi também marcou, aos 27 e a passe do português Nuno Mendes, e Hakimi recebeu um passe de Neymar para faturar, aos 39, com Vitinha titular no PSG e Danilo Pereira e Renato Sanches suplentes utilizados.

PARA OS LIVROS 8s de jogo e Mbappé lá para dentro

@Ligue1UberEats | @losclive 0 x 1 @PSG_inside #Ligue1ELEVEN pic.twitter.com/XtasoYCsPs

– ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) August 21, 2022

Na equipa do técnico luso, que perdeu pela primeira vez ao comando dos dogues , só um tento de Bamba, aos 54, serviu de consolo, com José Fonte como capitão de equipa e Tiago Djaló lançado aos 71.

O domínio foi de tal forma absoluto que Clement Turpin, o árbitro do encontro, nem deixou o encontro chegar aos 90 minutos, apitando antes do final do tempo regulamentar, e o PSG lidera, com nove pontos, 17 golos marcados e apenas três sofridos até aqui. Só o Lyon, com um jogo a menos, os pode igualar no topo da tabela.

Do lado do Lille, são quatro os pontos somados até aqui, situando-se no 12.º posto.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com