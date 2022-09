Entornointeligente.com /

Comentarista político da GloboNews, do Bom Dia Brasil, na TV Globo, e apresentador do GloboNews Política. É colunista do G1 desde 2012

Com estagnação nas pesquisas, Centrão teme radicalização de Bolsonaro em campanha

06/09/2022 11h10 Atualizado 06/09/2022

A nova pesquisa Ipec que apontou estagnação de Jair Bolsonaro na corrida presidencial acendeu um sinal amarelo entre dirigentes do Centrão. Ao Blog , esses interlocutores políticos disseram que temem uma radicalização no discurso do presidente neste último mês antes da eleição.

A maior preocupação é que, sem crescer nas pesquisas, Bolsonaro passe a ouvir integrantes da chamada «ala ideológica» para dar uma guinada na campanha e com isso abandonar o figurino mais suave apresentado na propaganda eleitoral nestas primeiras semanas.

Até aqui, a chamada ala política da campanha tinha conseguido segurar Bolsonaro de partir para o «tudo ou nada», segurando ataques à democracia e ao sistema eleitoral brasileiro. O argumento é que isso faria com que Bolsonaro espantasse o eleitor moderado, consolidando a rejeição.

Ipec: Lula tem 44% no primeiro turno e Bolsonaro, 31%

Outra aposta era investir na pauta positiva do aumento do Auxílio Brasil e da redução dos preços dos combustíveis. Mas as últimas pesquisas apontam que o benefício eleitoral dessas ações já atingiu um teto.

Tanto que o ex-presidente Lula mantém ampla vantagem sobre Bolsonaro nos eleitores que ganham até dois salários mínimos, justamente o público atendido pelo programa social.

«Até aqui, Bolsonaro estava ouvindo os argumentos de que era preciso evitar a radicalização para não assustar o eleitor de centro que já votou nele em 2018. Mas com a estabilidade nas pesquisas, nosso argumento começa a perder força internamente. Há uma pressão para resgatar o Bolsonaro autêntico nessa reta final de campanha», lamenta um interlocutor político do presidente.

