Com diversas opções de lazer, Salvador e cidades do extremo sul da BA se preparam para alta temporada de turistas em julho

10/07/2022 07h30 Atualizado 10/07/2022

1 de 20 Salvador é um dos principais destinos do estado e tem muito o que mostrar aos turistas. — Foto: Arte/g1 Salvador é um dos principais destinos do estado e tem muito o que mostrar aos turistas. — Foto: Arte/g1

A Bahia está entre os destinos turísticos mais procurados pelos turistas brasileiros em 2021, segundo uma pesquisa do Ministério do Turismo e do IBGE, e no mês de julho, durante as férias escolares, os moradores do sudeste do país aproveitam o período de descanso para visitar o estado e fugir do frio.

A volta da muvuca: eventos, parques e destinos turísticos lotam com vacinação e relaxamento de medidas sanitárias

Ainda segundo a pesquisa, divulgada na quinta-feira (7), praticamente uma em cada 10 viagens (9,5%) feitas no país tiveram como destino as cidades baianas. O estado também aparece entre os dez onde houve maior gasto em viagens com pernoites, totalizando R$ 1,1 bilhão arrecadado no período.

Salvador , além dos distritos de Trancoso, Caraíva e Arraial D'Ajuda, em Porto Seguro , e o Parque Nacional Marinho de Abrolhos , no extremo sul do estado, estão entre os escolhidos pelos visitantes.

O g1 preparou uma reportagem sobre a expectativa do turismo para essas cidades, dicas para ajudar no roteiro das viagens e um passo a passo de como chegar a alguns dos destinos paradisíacos.

Salvador

2 de 20 O Pelourinho, declarado Patrimônio Histórico da Humanidade pela Unesco, é um deles. — Foto: Karoline Moreira O Pelourinho, declarado Patrimônio Histórico da Humanidade pela Unesco, é um deles. — Foto: Karoline Moreira

Salvador é um dos principais destinos do estado e o Pelourinho, declarado Patrimônio Histórico da Humanidade pela Unesco, é um deles.

O Centro Histórico da capital baiana, onde fica o Pelourinho, conta com mais de 800 prédios construídos nos tempos do Brasil Colônia. Também oferece o melhor da gastronomia baiana e muitos lugares para deixar a viagem registrada em foto.

3 de 20 O Elevador Lacerda liga a Cidade Baixa (na região do Mercado Modelo) à Cidade Alta. — Foto: Divulgação/Semob O Elevador Lacerda liga a Cidade Baixa (na região do Mercado Modelo) à Cidade Alta. — Foto: Divulgação/Semob

A capital baiana também possui o maior elevador público do país. O Elevador Lacerda liga a Cidade Baixa (na região do Mercado Modelo) à Cidade Alta, e quem passa por ali pode se encantar com uma das vistas mais privilegiadas da cidade: a Baía de Todos-os-Santos.

4 de 20 Farol da Barra, um dos principais pontos turísticos de Salvador — Foto: Matheus Simoni/TV Bahia Farol da Barra, um dos principais pontos turísticos de Salvador — Foto: Matheus Simoni/TV Bahia

Salvador ainda tem como ponto turístico o Farol da Barra, o queridinho dos soteropolitanos e dos visitantes.

Para a secretária de Cultura e Turismo de Salvador, Andrea Mendonça, a expectativa é que Salvador continue entre os destinos mais procurados em qualquer época do ano.

«A Prefeitura tem investido bastante em ações de marketing digital divulgando a cidade, qualificação dos trabalhadores ligado ao setor de turismo, entrega de equipamentos culturais, dentre outras ações. Nossa meta é se tornar o destino mais visitado pelo turista nacional e internacional,» afirmou.

5 de 20 Praia de São Tomé, no subúrbio de Salvador — Foto: Lílian Marques/TV Bahia Praia de São Tomé, no subúrbio de Salvador — Foto: Lílian Marques/TV Bahia

Itaparica

6 de 20 Itaparica fica perto de Salvador — Foto: Itana Alencar/g1 Itaparica fica perto de Salvador — Foto: Itana Alencar/g1

Do lado de Salvador está a ilha de Itaparica, que além da beleza, guarda a memória da história por ter sido um local importante nas batalhas da Independência do Brasil na Bahia . A ilha era um local estratégico, porque era onde entravam as tropas portuguesas.

Hoje, a ilha é um dos locais preferidos dos baianos para a época de férias. A praia mais famosa é a Ponta de Areia, que conta com boa estrutura e é excelente para os banhistas.

Os turistas também podem fazer o passeio para a Ilha dos Frades, na Praia de Cacha Pregos, é considerada uma das melhores. Uma parada obrigatória para os visitantes que desejam conhecer um pouco mais a culinária local é o restaurante Manguezal.

7 de 20 O atrativo é um dos locais preferidos dos baianos para a época de férias. — Foto: Itana Alencar/g1 O atrativo é um dos locais preferidos dos baianos para a época de férias. — Foto: Itana Alencar/g1

Região Metropolitana

8 de 20 Praia de Itacimirim, na Região Metropolitana de Salvador — Foto: Marina Oliveira Praia de Itacimirim, na Região Metropolitana de Salvador — Foto: Marina Oliveira

Bem pertinho da capital, a pouco menos de 50 km, encontra-se a cidade de Camaçari , na Região Metropolitana de Salvador.

Recheada de praias e de locais famosos, o destino abriga a Vila de Arembepe. Com um ambiente hippie, o local oferta as praias de Barra do Jacuípe, Guarajuba, Itacimirim e Jauá.

Para quem ama surf, a Praia do Japonês é a ideal. O acesso é considerado fácil, com estradas assaltadas e boa infraestrutura, como quiosques e petiscos servidos todos os dias do ano.

9 de 20 Praia de Jauá, em Camaçari — Foto: Júlia Andrade Praia de Jauá, em Camaçari — Foto: Júlia Andrade

Porto Seguro

10 de 20 O extremo sul da Bahia também tem alguns dos destinos mais procurados no estado durante o mês de julho. — Foto: Prefeitura de Porto Seguro O extremo sul da Bahia também tem alguns dos destinos mais procurados no estado durante o mês de julho. — Foto: Prefeitura de Porto Seguro

O extremo sul da Bahia tem alguns dos destinos mais procurados no estado durante o mês de julho. Em Porto Seguro, os distritos famosos, Trancoso, Caraíva e Arraial D'Ajuda são os preferidos para quem busca fazer turismo estudantil (festas), rural, conhecer praias ou até mesmo aproveitar a natureza.

«Geralmente o mês de julho aquece da segunda quinzena pra frente. A gente consegue chegar entre 60% e 70% de ocupação hoteleira», disse o secretário de Turismo e vice-prefeito da cidade, Paulo Cesar Onishi.

A malha aérea para o mês de julho é de 894 voos, de acordo com dados passados pelo secretário de Turismo. A notícia anima, já que a área é a que mais impulsiona a economia do município.

Seis cidades ganharam voos diretos para o Aeroporto Internacional de Porto Seguro neste ano. Destinos como Joinville (SC), Araçatuba (SP), Cascavel (PR), Cuiabá (MT), Campo Grande (MS) e Goiânia (GO) venderam todos as passagens para o período.

Porto Seguro recebe desde turistas que procuram hotéis de luxo à aquelas pessoas que pegam um avião com o sonho de conhecer a praia.

«Porto Seguro é para todos os gostos, por isso que chamam ela de 'terra mãe do Brasil'. Abraça todo mundo», afirmou o secretário de Turismo.

A Secretaria Municipal de Turismo *está em finalização de..?* um estudo para saber a expectativa de arrecadação com no período de férias escolares, no sudeste. No entanto, acredita que os turistas devam deixar cerca de R$ 250 milhões na cidade.

Também no mês de julho, a capacidade de contratação de novos funcionários deve aumentar em pelo menos 30%. «Muita gente começou a contratar em junho para ter a mão de obra treinada para julho», contou aulo Onish.

E que tal conhecer Trancoso?

11 de 20 Trancoso é um destino turístico muito frequentado por artistas brasileiros. — Foto: Getty/BBC Trancoso é um destino turístico muito frequentado por artistas brasileiros. — Foto: Getty/BBC

Trancoso é um destino turístico muito frequentado por artistas brasileiros. Em outubro do ano passado, Ivete Sangalo e o marido Daniel Cady passaram férias no local .

Na oportunidade, a cantora dividiu um showzinho em um bar com Elba Ramalho, que atualmente reside em Trancoso, e Rogério Flausino, líder da banda mineira Jota Quest .

12 de 20 Ivete Sangalo e Daniel Cady curtem praia de Trancoso em clima de romance — Foto: Reprodução / Redes Sociais Ivete Sangalo e Daniel Cady curtem praia de Trancoso em clima de romance — Foto: Reprodução / Redes Sociais

O distrito também foi o local escolhido por artistas como Neymar, Marina Ruy Barbosa, Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank para curtir os últimos dias de 2019 .

13 de 20 Os jogadores Neymar e Lucas Lima e o surfista Gabriel Medina em Trancoso — Foto: Reprodução/Redes Sociais Os jogadores Neymar e Lucas Lima e o surfista Gabriel Medina em Trancoso — Foto: Reprodução/Redes Sociais

A maioria dos turistas que vão para Trancoso são de São Paulo, que começam a chegar no distrito a partir do dia 10 de julho. O distrito está distante entre 47 km (via balsa) e 77 km (via estrada) de Porto Seguro, 28 km de Arraial D’Ajuda e 600 km de Salvador.

Opções de lazer:

Vilarejo Quadrado; Praias do Espelho, Coqueiros, Rio da Barra, Nativos, Itapororoca, Rio Verde, Amores, Outeiro, Ponta de Itaquena, Jacuma ePatimirim; Igreja de São João Batista; Teatro L'Occitane; Barra do Rio dos Frades.

Como chegar:

O aeroporto mais próximo de Trancoso é o Aeroporto de Porto Seguro, principal opção para quem chega de outros estados. Do local, os turistas podem concluir o trajeto de carro, ônibus, táxi, Uber ou transfer particular. Quem viajar de carro a partir de outras cidades da Bahia, não precisa passar por Porto Seguro para chegar em Trancoso. Nesse caso, ir para Eunápolis e usar a BR-367 até o entroncamento com a BA-001, pode ser uma boa oportunidade de economizar tempo.

Caraíva para os amantes da natureza

14 de 20 Rio Caraíva, no extremo sul da Bahia — Foto: André Facury Rio Caraíva, no extremo sul da Bahia — Foto: André Facury

Já Caraíva, de acordo com o secretário, não tem mais baixa temporária. O distrito é definido como um paraíso pelos turistas que o conhece.

Carros não entram em Caraíva, o controle do lixo é constante, tudo para que a integração entre pessoas e a natureza seja a maior inspiração.

«Se tornou um destino que caiu nas graças dos brasileiros. No pós-pandemia, o turista está buscando mais destinos de natureza e Caraíva é um lugar que você coloca os pés na areia, conhece aldeias indígenas e pode fazer passeios de buggy», contou Paulo Cesar Onishi.

15 de 20 Anoitecer em Caraíva — Foto: André Facury Anoitecer em Caraíva — Foto: André Facury

As praias dos arredores são um convite a caminhadas e novas descobertas. Na barra, lugar de encontro do rio com o mar, é onde nativos e turistas se encontram antes das caminhadas para tomar banho, ou no final da tarde para ver o pôr do sol e beber água de coco.

Existem vários bares e restaurantes ao longo da praia de Caraíva e na margem do rio. Andar de caiaque, praticar kitesurfe e stand-up, são algumas das opções de esportes náuticos que existem no local.

Opções de lazer:

Descer o rio de boia; Andar de caiaques; Trilha de bicicletas; Conhecer o Boteco do Pará; Praticar kitesurfe, paraglider e stand-up; Praia do Corumbau.

Como chegar:

O aeroporto mais próximo de Trancoso é o Aeroporto de Porto Seguro, principal opção para quem chega de outros estados. Do local, os turistas podem concluir o trajeto de carro, ônibus, táxi, Uber ou transfer particular. Táxis com translado para até quatro pessoas: do aeroporto de Porto Seguro – 2h30, de Arraial d’Ajuda – 2h, e de Trancoso – 1h30.

Carro: os turistas do sul, usam a BR-101, 30 km após a cidade de Itamaraju. O turista deve entrar à direita no km 769, logo após o posto Atlântica. Em seguida, entrar no povoado de Monte Pascoal e seguir aproximadamente 43 km pela estrada de terra. Já os visitantes do norte, devem pegar a BR-101, na cidade de Eunápolis, depois a BR-367 em direção a Porto Seguro. Entrar no km 51 à direita, e no final do asfalto, no trevo, seguir 33 km pela estrada de terra.

Arraial d'Ajuda e seus encantos

16 de 20 Praia de Araçaípe, em Arraial D'Ajuda, no extremo sul da Bahia — Foto: Turismo Arraial D'Ajuda Praia de Araçaípe, em Arraial D'Ajuda, no extremo sul da Bahia — Foto: Turismo Arraial D'Ajuda

Arraial d'Ajuda tem algumas das praias mais frequentadas na região, com extensas áreas de areia e águas do mar cristalinas. Algumas pousadas do distrito estão lotadas e a expectativa, conforme a Secretaria do Turismo municipal, é de que a taxa de ocupação alcance os 80%.

Além das praias, também é conhecida por abrigar a Rua do Mucugê, conhecida como a «Rua Mais Charmosa do Brasil», que fica no Centro do distrito. A Gastronomia é o ponto forte do local. Restaurantes das mais variadas especialidades oferecem os mais diversos sabores.

Se o turista está à procura de uma lembrança, ou até mesmo de um artigo de moda praia, dezenas de lojas, das mais simples às mais sofisticadas, oferecem diariamente muitas opções.

17 de 20 Rua do Mucugê é titulada na «Rua Mais Charmosa do Brasil». — Foto: Turismo de Arraial D'Ajuda Rua do Mucugê é titulada na «Rua Mais Charmosa do Brasil». — Foto: Turismo de Arraial D'Ajuda

Opções de lazer:

Praias dos Apaga-fogo, Araçaípe, Pescadores, Mucugê, Parracho, Pitinga, Taípe, Coroa Vermelha e Santo André; Rua do Mucugê; A vila; Capoeira.

Como chegar:

A diferença entre chegar em Porto Seguro e Arraial é uma travessia de balsa, no Rio Bunharém. As embarcações estão disponíveis 24 horas. Na madrugada, o intervalo entre as saídas é de uma hora; durante o dia, de 30 minutos. A travessia dura cerca de dez minutos.

O aeroporto mais próximo de Arraial d`Ajuda é o aeroporto de Porto Seguro. Depois de chegar no terminal aéreo, é preciso atravessar o rio em uma balsa. Tanto quem vem do sul como quem vem do norte deve pegar a BR-101 até Eunápolis, e depois a BR-376. De carro, são cobrados cerca de R$ 11 em cada sentido pela travessia do rio. Quem mora na região pode apresentar um comprovante de residência e o valor cai pela metade.

Abrollhos

18 de 20 Abrolhos concentra a maior biodiversidade marinha do país, e é considerado o 'berçário' das baleias jubartes na Bahia. — Foto: ICMBio Abrolhos concentra a maior biodiversidade marinha do país, e é considerado o 'berçário' das baleias jubartes na Bahia. — Foto: ICMBio

Abrolhos concentra a maior biodiversidade marinha do país, e é considerado o 'berçário' das baleias jubartes na Bahia. O local também recebe muitos visitantes em julho.

O Parque de Abrolhos foi o primeiro parque marinho do Brasil, criado em 1983. Ele tem uma área de 91.255 hectares e passa por faixas litorâneas das cidades de Alcobaça e Caravelas .

Durante a temporada de reprodução, as baleias podem ser vistas desde o norte de São Paulo até o sul do Rio Grande do Norte. A maior concentração está entre o Espírito Santo e a Bahia, e 70% delas escolhem o arquipélago de Abrolhos.

19 de 20 Filhote de baleia jubarte em Abrolhos, berçário da espécie no Atlântico Sul — Foto: Projeto Baleia Jubarte/ Divulgação Filhote de baleia jubarte em Abrolhos, berçário da espécie no Atlântico Sul — Foto: Projeto Baleia Jubarte/ Divulgação

De acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio), o parque está aberto ao público, e inclusive já é possível visualizar no caminho para Abrolhos, as baleias jubarte, que chegam para a temporada de reprodução.

Além do parque nacional é possível acessar o Centro de Visitantes. Lá crianças e jovens poderão fazer um passeio com óculos de realidade virtual em 360°, que retrata Abrolhos de uma forma fantástica.

20 de 20 Mergulho livre na região de Abrolhos — Foto: ICMBio Mergulho livre na região de Abrolhos — Foto: ICMBio

Outras experiências são presenciar uma réplica em tamanho real da baleia jubarte e passear pela tradicional trilha do Marombá.

O Acesso ao Parque é feito por operadoras de turismo autorizadas e com pessoas treinadas para ofertar serviços como passeios pela Ilha Siriba e mergulho no arquipélago, com qualidade e segurança. Também há uma equipe do ICMBio que faz a operação no local.

As modalidades de visita são o «bate-volta», que o turista sai ao amanhecer e retorna no final da tarde e com pernoite, que permite ao visitante uma vivência de dois ou mais dias, com acomodações em leitos da embarcação de turismo.

O acesso ao centro de visitantes, com visitas guiadas de terça a domingo é gratuito.

Como chegar:

A cidade mais próxima ao Parque Nacional Marinho dos Abrolhos é Caravelas, no extremo sul da Bahia, onde fica a sede do parque, o Centro de Visitantes (CV) e todas as operadoras de turismo autorizadas em promover a visitação ao Parque.

Aeroportos mais próximos: Teixeira de Freitas, a 83 km de Caravelas (opera voos comerciais regularmente, partindo de Confins/MG); Porto Seguro, a 261 km de Caravelas (opera voos comerciais nacionais e internacionais de diversos aeroportos brasileiros) e Vitória/ES, a 400 km de Caravelas (opera voos comerciais nacionais e internacionais de diversos aeroportos brasileiros). Carro ou ônibus: das regiões sul, sudeste e centro-oeste, o acesso é pela BR-101, na altura de Posto da Mata, na Bahia. O turista deve dobrar a rotatória à direita e pegar a BR-418. Em seguida, continuar 80 km e chegará ao trevo, entre a direita sentido Caravelas. Outra opção é seguir até a cidade de Teixeira de Freitas, no trevo seguir pela BA-290 sentido Alcobaça e no trevo seguir à direita pela BA-001 até a cidade de Caravelas. Já os visitantes das regiões norte e nordeste: pela BR-101 passará pela cidade de Eunápolis, continuando na mesma BR até a cidade de Itamaraju, seguindo as orientações rodoviárias até Prado . Continua pela BA-489 até Alcobaça e no trevo segue direto pela BA-001 até Caravelas.

