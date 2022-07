Entornointeligente.com /

Com chegada do 5G, antenas parabólicas deixam de receber sinal da TV aberta em Brasília; veja o que fazer Quinta geração de internet móvel começa a ser operada na capital nesta quarta-feira (6). Atualmente, DF tem 3.341 antenas parabólicas, segundo Anatel. Por Iana Caramori, g1 DF

05/07/2022 15h00 Atualizado 05/07/2022

Do 1 ao 5G: as evoluções e o potencial da nova tecnologia

A ativação da quinta geração de internet móvel — o 5G — em Brasília , nesta quarta-feira (6), vem acompanhada de algumas mudanças tecnológicas na capital. Uma delas diz respeito às antenas parabólicas, que não vão mais receber o sinal da TV aberta ( veja detalhes abaixo ).

A capital, primeira cidade do país a contar com o 5G, tem atualmente 3.341 antenas parabólicas, segundo a Agência Nacional de Telecomunicações ( Anatel ). Por isso, quem usa esses equipamentos vai ter que trocar o aparelho por um digital para não perder o sinal televisivo .

As novas antenas podem ser internas, instaladas ao lado dos televisores, ou externas, colocadas nos telhados. Para famílias que fazem parte do Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico), a mudança para a antena digital pode ser feita de maneira gratuita ( veja detalhes abaixo ).

O professor do Departamento de Engenharia Elétrica da UnB Ugo Dias aponta ainda que, se o consumidor possui TV por assinatura, não é preciso fazer nenhuma mudança após a chegada do 5G na capital.

«As redes de celulares 5G não vão influenciar qualquer outro equipamento do nosso dia a dia. Só esse sistema de TV por parabólica vai ser afetado», afirma o docente.

O que muda

1 de 3 Quem usa antenas parabólicas terá que trocar o aparelho para não perder o sinal da TV aberta — Foto: TV Globo/Reprodução Quem usa antenas parabólicas terá que trocar o aparelho para não perder o sinal da TV aberta — Foto: TV Globo/Reprodução

Atualmente, as antenas parabólicas operam na banda C, ou seja, em 3,5 GHz , explica o diretor-conselheiro da Anatel Moisés Queiroz Moreira.

O especialista aponta que a frequência é a mesma que será usada pelo 5G. Para evitar prejuízos ao serviço, o especialista explica que a TV aberta migrará para a banda Ku.

«Quando [o 5G] for ligado, quem tem antena parabólica sofrerá interferência e não vai mais funcionar», aponta Moreira.

No Brasil, a antena parabólica estava presente em 27% dos lares em 2019, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad) Contínua, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística ( IBGE ).

Equipamentos gratuitos

A Entidade Administradora da Faixa (EAF), da Anatel, tem um programa de distribuição gratuita da nova parabólica digital, conversor e cabos. Para fazer parte, é preciso se encaixar nos seguintes critérios:

Ser inscrito no CadÚnico; Possuir uma antena parabólica tradicional, devidamente instalada e conectada à TV.

A solicitação do kit e a instalação devem ser agendados por meio do site da EAF . Segundo a entidade, a mudança de equipamento de forma gratuita está disponível apenas nas capitais brasileiras.

Quinta geração

2 de 3 Brasília será a primeira cidade do país a contar com a tecnologia do 5G — Foto: Pixabay Brasília será a primeira cidade do país a contar com a tecnologia do 5G — Foto: Pixabay

A partir desta quarta, o 5G deve estar disponível em 80% da capital. Até o último fim de semana, cada uma das três operadoras autorizadas a operar na faixa (Claro, Vivo e Tim) instalou 100 estações espalhadas pelo DF, com maior concentração na região do Plano Piloto.

A tecnologia vai funcionar apenas em celulares mais recentes, de empresas como Apple, Samsung, Xiaomi, Motorola, entre outras. Ao todo, 67 celulares que suportam o 5G foram homologados pela agência.

Confira a lista completa de modelos, com divisão por fabricante, no site da Anatel

Inicialmente, a expectativa é que o serviço seja garantido nos atuais planos das operadoras, sem cobrança extra. Segundo especialistas, a quinta geração da internet vai aumentar a capacidade de transmissão de dados e diminuir a latência, que é o tempo que a informação leva para sair do computador e chegar no destino.

De acordo com a Anatel, as próximas capitais a receberem o sinal são: São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e João Pessoa. No entanto, ainda não há data definida. Apesar da chegada da nova tecnologia, o 4G não deixa de existir.

Benefícios para o setor de energia

3 de 3 5G vai ajudar distribuidoras de energia a monitorar o consumo no Brasil — Foto: Divulgação/Energisa 5G vai ajudar distribuidoras de energia a monitorar o consumo no Brasil — Foto: Divulgação/Energisa

O benefício da chegada do 5G vai além da telecomunicação. Outros setores da economia, como o de energia, também devem colher os frutos da quinta geração de internet móvel.

De acordo com o gerente da CAS Tecnologia, Octavio Brasil, a nova tecnologia é importante para a melhoria no monitoramento do consumo por parte das distribuidoras de eletricidade.

«[Interfere na] qualidade dos serviços, investindo na redução dos períodos de queda no fornecimento. Quando [as quedas] eventualmente acontecem, o reestabelecimento acontece cada vez mais rápido», explica Brasil.

A médio e longo prazo, a expectativa é de que esse melhor monitoramento do consumo traga redução nas perdas das distribuidoras. «Isso acontecendo também gera um menor repasse a cada ano», afirma o especialista.

Leia mais notícias sobre a região no g1 DF .

