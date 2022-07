Entornointeligente.com /

Comentarista de política da GloboNews e eterno repórter. Participa do Estúdio I, Em Ponto e Edição das 10h

Com Cesar Maia na vice, Freixo define o 'seu Alckmin' para a eleição no Rio Candidato já havia dito que buscava um vice mais à direita para repetir o que Lula fez no âmbito nacional.

25/07/2022 09h16 Atualizado 25/07/2022

1 de 1 Marcelo Freixo e Cesar Maia, em imagens de arquivo — Foto: Reprodução Marcelo Freixo e Cesar Maia, em imagens de arquivo — Foto: Reprodução

Marcelo Freixo ( PSB ) confirmou na sexta-feira o ex-prefeito Cesar Maia (PSDB) como seu vice para disputar o governo do Rio. Freixo conseguiu o «seu Alckmin», como disse há um tempo ao blog .

O movimento repete o que Lula fez na campanha à Presidência. Com Geraldo Alckmin , o petista passa a mensagem de que está aberto ao diálogo. Mais: busca atrai para si grupos historicamente distantes dos ideais petistas, como o agronegócio.

Freixo buscava fazer o mesmo no estado. Queria tirar a pecha de ser um candidato ligado à esquerda radical, que vem de sua atuação em defesa dos direitos humanos – e, também, de quando comandou a CPI das Milícias.

O primeiro passo nesse caminho veio quando deixou o Psol , partido visto como maior representante da esquerda do Rio, e se filiou ao PSB, sigla vista mais ao centro.

Já Maia ocupa espectro político ainda mais à direita de onde Freixo se encontra agora. Ex-prefeito e atual vereador, é um tucano que fará papel similar ao de Alckmin com Lula, o de atrair um público mais conservador para o palanque.

Além de moderação, Maia neutraliza a pecha de que Freixo não tem experiência administrativa. Ainda força o prefeito Eduardo Paes a se mexer e inicia uma aproximação de Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara dos Deputados, ao grupo de Lula.

