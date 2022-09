Entornointeligente.com /

Com baixa adesão, Ministério da Saúde vai prorrogar campanha de vacinação contra a poliomielite Campanha que seria encerrada em 9 de setembro foi prorrogada até dia 30. Objetivo é vacinar com as primeiras doses crianças de 1 a 4 anos e incentivar aplicação da dose de reforço em crianças mais velhas. Por Paloma Rodrigues, TV Globo — Brasília

05/09/2022 16h53 Atualizado 05/09/2022

1 de 1 Criança recebe dose de vacina contra a poliomielite em Porto Alegre — Foto: Anselmo Cunha/PMPA Criança recebe dose de vacina contra a poliomielite em Porto Alegre — Foto: Anselmo Cunha/PMPA

O Ministério da Saúde vai prorrogar a campanha de vacinação contra a poliomielite até 30 de setembro diante da ainda baixa cobertura vacinal contra a doença. O prazo inicial da campanha que começou em 8 de agosto era até esta sexta-feira (9).

Até o momento, segundo dados do Ministério, 34% do público-alvo de 1 a 4 anos tomou a vacina que previne contra a paralisia infantil. A meta do Ministério é vacinar 95% do público-alvo de 14,3 milhões de pessoas.

A campanha nacional contra a pólio busca alcançar crianças menores de 5 anos que ainda não foram vacinadas com as primeiras doses do imunizante (que é aplicado as 2, 4 e 6 meses de idade, via injeção intramuscular) e incentivar a aplicação da dose de reforço, que acontece por meio da conhecida gotinha.

O Ministério prorrogou também a campanha de multivacinação , que acontece de maneira concomitante à da poliomielite. A campanha busca incentivar a atualização de caderneta de vacinação das crianças pelos responsáveis. Estão disponíveis 18 vacinas que compõem o calendário nacional de vacinação.

A doença, também chamada de paralisia infantil, tem certificado de erradicação no país desde 1994, mas a baixa cobertura vacinal nos últimos anos preocupa especialistas.

A prefeitura de Rorainópolis, em Roraima, investiga um caso suspeito da doença .

