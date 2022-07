Columna: Caso Maribel Domínguez: La carta que detonó la bomba en la Selección Mexicana Femenil Sub-20

Entornointeligente.com /

El tema de la Selección Nacional Femenil Sub-20 se destapó anoche en ESPN y ha generado una ola de especulaciones en su derredor, por el momento sin sustento, que sólo abonan más a la confusión existente debido a la investigación contra Maribel Domínguez y todo su cuerpo técnico, a tan solo 20 días de la realización de la Copa del Mundo de la categoría, que se jugará en Costa Rica .

No se trata de desmentir a nadie. Tampoco de que yo tenga la razon absoluta, sin embargo, en lo personal, no voy a caer en el juego de elucubraciones sólo porque me lean más o sustentar mi credibilidad. Eso se gana con los años, con una trayectoria a prueba de fuego.

Es por ello que escribo estas líneas. Lo que sé que sucedió al interior de selecciones naconales femeniles es una delicada y grave acusación de una jugadora (al menos es lo que tengo corroborado) que denunció ante la Federación Mexicana de Futbol, léase Yon de Luisa, un presunto maltrato de la entrenadora del equipo, Maribel Domínguez , en las formas y maneras en las que se dirige con las futbolistas, situación que no fue del agrado de la mencionada jugadora, que envió una carta a Yon de Luisa para hacerle ver la ‘realidad’ de lo que aparentemente estaba pasando en el equipo.

Me aseguran que en esa misiva también involucró temas de otra índole, que por respeto y sin pruebas yo no puedo aseverar, pero que tienen que ver con tópicos extracancha que, al no tenerlos precisos, personalmente no voy a caer en especulaciones que sólo dañan la moral de la propia entrenadora, sin tener pruebas, y que desgraciadamente en redes sociales ya fue juzgada sin escuchar las verdaderas razones del problema.

Maribel Domínguez imago7 No se trata de defender a nadie. No me interesa. Sólo debe ser uno responsable con lo que se escribe, señala y acusa. Si son verdad los señalamientos expresados en ese documento, debe llegarse hasta las últimas consecuencias.

Sé incluso que Yon de Luisa, al recibir este oficio, de inmediato pidió la desafectación de todo el cuerpo técnico, incluida Maribel Domínguez , para ser interrogados, situación que me afirman ya se dio o se dará en las próximas horas.

El tema está tan delicado debido a que me reportan que varios miembros del cuerpo técnico se sienten señalados y juzgados sin que se haya investigado a fondo y escuchado sus argumentos.

La animadversidad con la jugadora denunciante (tengo el nombre, pero debo corroborarlo) se dio desde un inicio con Maribel Domínguez debido a que no fue tomada en cuenta por la entrenadora nacional y comenzó a generarse un ambiente raro en el equipo mexicano, que involucra obviamemte a toda la plantilla, la cual me revelan debió parar su entrenamiento la tarde del pasado martes.

Veremos cómo toma este delicado tema la FMF y cuál será la postura. Lo único que les puedo adelantar es que en ambos lados se irá hasta las últimas consecuencias para lavar el honor, que ya comiemza a mancillarse en medios de comunicación.

La ‘bomba’ le explotó a Yon de Luisa, de un tema que se ha venido hablando desde hace mucho tiempo y era un secreto a voces. Me afirman que los anteriores directivos de selecciones nacionales tenían conocimiento del problema, pero no hicieron nada para solucionarlo.

Ojalá esto se informe claramente para evitar especulaciones y suspicacias que sólo dañan la reputación de todos los involucrados y que se lleva entre los pies al futbol mexicano.

