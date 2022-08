Colombia y América Latina: ¿habrá recesión económica en la región?

Entornointeligente.com /

Desde que inició el año, el pronóstico macroeconómico de América Latina para el 2022 pintaba un escenario de ralentización, muy alejado del crecimiento histórico registrado en 2021, tras los estragos de la pandemia.

Es así como desde muy temprano sobre el escenario ya se podían observar obstáculos, como la alta inflación y el incremento de las tasas de interés para combatir el encarecimiento. Sumado al mal tiempo, llegaron los vientos de la inesperada guerra en Europa del Este, que también han jugado un rol de importante consideración, tanto a favor como en contra, y que además han puesto a prueba la capacidad de resiliencia de la región.

Sobre esto, el Fondo Monetario Internacional pronosticó que la región crecería 3% en su PIB para 2022, una clara desaceleración frente al cierre de 6,9% registrado en 2021.

Asimismo, el organismo señaló que en los primeros meses de este año los países de la región continuaron con el crecimiento arrastrado de finales de 2021, pero estiman que esta desaceleración se producirá a partir de la segunda mitad.

Lo cierto es que, tal como lo señala el FMI, los comportamientos de las economías latinoamericanas no son uniformes y en algunos casos, la desaceleración ya comenzó a presenciarse en el segundo trimestre.

Hasta el momento son pocos los países de la región que han publicado los comportamientos de sus economías en el segundo trimestre del año, pero ya destacan casos como Perú, Chile, México y Colombia.

Entre los mencionados, Colombia cuenta con el mayor dinamismo en el período abril-junio de este año. Sin embargo, los analistas consultados arrojan luces de advertencias sobre este avance. » Hay que mirarlo con mucho cuidado. Si es cierto que estamos creciendo, también hay que tener en cuenta que nos estamos comparando con una de las épocas más difíciles en la historia reciente de Colombia (el paro nacional) «, dijo Alejandro Useche, profesor de economía de la Universidad del Rosario.

El segundo país que más creció en el período mencionado fue Chile, con un repunte del 5,4%, de acuerdo con los datos publicados por el banco central de ese país. » Es positivo que Chile crezca; se decía que con el cambio de gobierno se esperaban otras cosas. Las políticas del gobierno aún no se han afianzado «, dijo Guillermo Sinisterra, docente de economía de la U. Javeriana.

De acuerdo con analistas chilenos, en el país austral ya comenzaría a hablarse de desaceleración, puesto que en el primer trimestre el alza de la actividad fue de 7,4%.

Un caso similar podría ser el de Perú, donde la economía creció en 3,84% en el primer trimestre, mientras que en el segundo período fue de 3,30%. Para Useche, la inestabilidad política del país puede llegar a pasarle factura de cara hacia final de año.

México, por su parte, tuvo un pequeño repunte desde el 1% en el primer trimestre al 1,9% en el segundo período, lo que sería el caso de la segunda economía más importante de la región que se resiste a caer en recesión, presionada por la coyuntura actual de su vecino y aliado más importante Estados Unidos.

Por otro lado, Costa Rica creció en 5,3%, un » dato impresionante » para el tamaño y características de su economía, donde la matriz eléctrica está apalancada en energías limpias. Pese a los buenos números, el banco central de ese país ya informó que entró en proceso de desaceleración para lo que resta de 2022 y 2023.

Ambos analistas coinciden en que para el final de año, el crecimiento en la región tendría a desacelerarse, algo «habitual» producto del comparativo entre los períodos de crecimiento récord del 2021.

No habría recesión en la región Tanto Useche como Sinisterra coinciden en que no habrá una recesión económica en la actualidad en la región, más allá de la esperada desaceleración. Recordaron que para una recesión se deberían presentar dos trimestres de contracciones, pero no ven viable tal evento en la actualidad. » Habrá una desaceleración, pero no es motivo para preocupaciones o para recesión. Es habitual que el ciclo se ajuste «, dijo Sinisterra.

Para Useche, habrán varios factores tanto nacionales como internacionales que condicionarán, uno de esos los incrementos de tasas.

ROBERTO CASAS LUGO

Periodista Portafolio

LINK ORIGINAL: Portafolio

