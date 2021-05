Colombia verifica información de inteligencia sobre muerte de ‘Santrich’ en Venezuela

Entornointeligente.com / Bogotá, 20 may (Sputnik).- La Inteligencia de Colombia tiene información de que el exguerrillero de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) alias ‘Jesús Santrich’ murió en territorio venezolano pero el Gobierno aún espera confirmación, declaró este miércoles el ministro de Defensa, Diego Molano Aponte, en entrevista con Sputnik. «La información de inteligencia que tiene Colombia es que en una confrontación ayer (martes) en Venezuela fue abatido alias ‘Santrich’ con otro grupo de los criminales que lo acompañan a él. Esa es una información que está en verificación», dijo Molano Aponte. El ministro afirmó que si es cierto que ‘Santrich’ murió en territorio venezolano, evidenciaría que Caracas «está dando refugio a grupos de narcocriminales». «Información adicional hasta que no se verifique no podría ser reportada por el Gobierno colombiano», agregó. El martes, la dirección de Segunda Marquetalia, disidencia de la extinta guerrilla de las FARC, fundada por ‘Santrich’ y por el exmiembro de las FARC ‘Iván Márquez’, confirmó la muerte de uno de sus líderes y señaló al Ejército colombiano como responsable. Sin embargo, otras versiones que circulan en la prensa local indican que ‘Santrich’ murió en enfrentamientos con las también disidencias de las FARC comandadas por alias ‘Gentil Duarte’, ya que esta estructura y la Segunda Marquetalia se disputan los corredores de narcotráfico de la región, por lo que se declaran enemigas. (Sputnik)

LINK ORIGINAL: El Pais

