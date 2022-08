Colombia vence 1-0 a Alemania en el inicio del Mundial Femenino Sub-20

Entornointeligente.com /

De principio a fin Colombia demostró un orden defensivo y un juego más peligroso en el ataque con su estrella Linda Caicedo como principal figura ante una selección alemana, tres veces campeona de la categoría, que apenas pudo inquietar a la defensa rival. Fue al minuto 87 que Muñoz, quien ingresó de cambio unos minutos antes, la que marcó el único gol del compromiso con un fuerte remate raso dentro del área, que la guardameta Julia Kassen no pudo desviar pese a su estirada. El gol fue el premio al mejor juego colombiano, especialmente en el segundo tiempo en el que superó por completo a una Alemania que nunca encontró claridad para dominar las acciones. La otra gran figura de Colombia fue la portera Natalia Giraldo, quien en el primer tiempo desvió un remate cruzado de Cora Zicai y en el último minuto volvió a salvar su portería en un mano a mano con Carlotta Wamser. Hasta el gol colombiano, la portera alemana del Wolfsburgo, Julia Kassen, brilló con dos tapadas magistrales, una en cada tiempo, ante Linda Caicedo en un mano a mano, y ante un cabezazo a bocajarro de Gabriela Rodríguez. Con esta victoria Colombia lidera el Grupo B del Mundial a la espera del resultado del partido entre Nueva Zelanda y México que se disputará más tarde. Ambos partidos del grupo se juegan en el estadio Alejandro Morera Soto de la ciudad de Alajuela. La primera jornada del Mundial se cerrará más tarde con los partidos del Grupo A entre España y Brasil, y Costa Rica frente a Australia. Nothing like that late match winner! ?? Mariana Muñoz lifts @FCFSeleccionCol to a 1-0 win against Germany. #U20WWC | #VamosJuntas pic.twitter.com/7nWdoJAKwF

