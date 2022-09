Colombia: tribunale speciale apre a ex capi paramilitari

Entornointeligente.com /

BOGOTÁ. – La Giurisdizione speciale per la pace (Jep), tribunale creato per processare i protagonisti di decenni di violenze che hanno insanguinato la Colombia, ha annunciato di avere accolto la richiesta presentata da alcuni ex capi delle milizie paramilitari (Auc), fra cui l’italo-colombiano Salvatore Mancuso, di testimoniare per offrire informazioni concrete sulle loro azioni passate e poter quindi ottenere riduzioni di pena.

Per il momento l’opportunità di testimoniare davanti alla Jep è stata offerta allo stesso Mancuso, che ha scontato una pena di 15 anni per narcotraffico in un carcere degli Stati Uniti, ma che non è ancora stato rilasciato, e a un altro ex capo paramilitare di destra, Jorge Tovar Pupo, noto come «Jorge 40».

</div

Il presidente del Jep, il giudice Eduardo Cifuentes, ha avvertito che né Mancuso né «Jorge 40» avranno vita facile davanti al tribunale, perché entrambi dovranno offrire prove verificabili e dettagliate, ad esempio, dell’alleanza che strinsero durante la guerra civile con l’esercito e la polizia per agire insieme contro la guerriglia di sinistra delle Farc e dell’Eln. Le informazioni che forniranno i due ex comandanti paramilitari saranno confrontate con quelle fornite alla Jep dalla giustizia ordinaria, dalla Procura e dai famigliari delle migliaia di vittime frutto dell’azione dei miliziani di destra.

Ciifuentes ha insistito in particolare sul fatto che la Colombia «ha bisogno, per raggiungere la verità, di cosa accadde negli anni della violenza», di conoscere la natura delle «relazioni improprie» dei paramilitari con l’esercito e la polizia colombiani.

LINK ORIGINAL: La Voce d Italia

Entornointeligente.com