Colombia: Senador entra al Congreso acompañado de su «caballito» Pasaporte

La decisión, dijo el senador Alirio Barrera, la tomó tras la aprobación la semana pasada del nuevo reglamento del Congreso que permite a los legisladores asistir con sus mascotas a las sesiones parlamentarias.

El senador Alirio Barrera accedió este martes al Congreso de Colombia acompañado de su caballo, Pasaporte, lo que causó gran revuelo tras la divulgación de videos y fotos por parte de varios medios locales.

Barrera, del Centro Democrático, tomó la palabra al jefe del Congreso, Roy Barreras, quien la semana pasada aprobó el nuevo reglamento que autoriza que los legisladores asistan a las sesiones con su mascota.

Sin embargo, no se esperaba que el legislador hiciera entrada a la importante institución en Bogotá con semejante mascota.

Barrera fue cuestionado por los medios sobre su inesperado proceder y dijo que lo hizo «porque el señor presidente manifestó que los senadores, unos tienen gatos, perros, otros tienen otras cositas; yo tengo mi caballito que es mi mascota […] entonces yo no iba a desaprovechar ese papayazo «, dijo.

El senador recorrió parte del centro de la capital, la Plaza de Bolívar y las cercanías del Capitolio Nacional, informó la revista Semana .

Poco después de asumir la presidencia Gustavo Petro, en el mes de agosto, fue reabierta al público la Plaza Núñez , aledaña al Congreso que estuvo cerrada por 20 años y se ha convertido un atractivo turístico.

Las reacciones a favor y en contra no se hicieron esperar.

«Todo el apoyo al Sen @JAlirioBarreraR, su mensaje es claro, el Congreso ‘ pet friendly ‘ no puede olvidarse de millones de campesinos, ganaderos y caballistas, que también tienen problemáticas y necesitan soluciones. La política es para apoyar a todos los sectores, no para unos pocos», dijo por medio de un tuit el representante en la Cámara por Boyacá, Eduar Triana.

Por contra, la senadora por el Partido Verde, Angélica Correa, dedicó unas duras palabras para Barrera: «La payasería sirve para salir en medios. No me imagino al Parlamento británico o canadiense con que vengan con ‘mascotas’ los congresistas. No es serio traer animales cuando no hay guardería o jardín para hijos de empleadas ni hijos de congresistas».

