Colombia retoma el uso obligatorio de mascarillas ante aumento de casos de COVID-19

BOGOTÁ — En la capital colombiana, incluso en lugares cerrados, algunos usan mascarillas, mientras otros hacen caso omiso de la medida que volvió a regir desde este lunes de su uso obligatorio en espacios cerrados.

¿Por qué las autoridades colombianas tomaron esa decisión? ¿Qué opinan los expertos y los ciudadanos? La Voz de América te explica:

0:00 0:01:34 0:00 Descargar 240p | 4,4MB 360p | 7,1MB 480p | 12,5MB 720p | 24,5MB 1080p | 37,4MB ¿Quiénes y en dónde se deben usar las mascarillas? El Ministerio de Salud y Protección Social de Colombia, a través de la Resolución 1238, indicó que «es obligatorio el uso de tapabocas en personas mayores de 2 años en las instituciones de salud, hogares geriátricos, en el transporte público, estaciones de transporte masivo, los terminales de transporte aéreo, terrestre, marítimo y fluvial, sin importar el avance de la vacunación «.

Así mismo, deben usarla personas con comorbilidades que generen inmunosupresión, que no estén vacunadas o cuando se visitan aquellos con alto riesgo, como bebés recién nacidos, adultos mayores y personas con comorbilidades.

«También será exigible el uso del tapabocas en los lugares cerrados de las áreas metropolitanas, zonas conurbanas definidas en cada departamento y en los municipios con una cobertura de vacunación con esquema completo menor al 70%, y una cobertura en dosis de refuerzo menor al 40%», señaló el ministerio.

¿Por qué? El número creciente de casos de COVID-19 prendió las alertas de las autoridades sanitarias colombianas. Según el Instituto Nacional de Salud (INS) y el reporte de los sistemas hospitalarios, en Colombia se han incrementando los casos de COVID-19.

Desde principios de julio, el Ministerio ha señalado que «el país ha venido presentando un incremento de nuevos casos del Sars-CoV-2, derivados principalmente por las nuevas subvariantes de ómicron».

Colombia pasa por su quinto pico de contagios, con poco más de 96.000 casos durante el último mes . En total, el país ha acumulado 6,25 millones de casos y 140.000 muertes, según cifras de la Universidad Johns Hopkins.

«Si bien en este momento no estamos en una declaratoria de emergencia, no quiere decir que la pandemia haya terminado, el virus todavía está entre nosotros», explicó Claudia Cuéllar, directora de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud.

«La resolución 1238, que se emitió el 21 de julio del presente año, establece estos mismo lineamientos, los cuales se ha generado desde el principio para evitar el contagio en nuestro país», agregó.

0:00 0:01:12 0:00 Descargar 234p | 2,8MB 352p | 4,9MB Viajeros deben presentar cartificado de vacunación Cuéllar explicó que en el casos de colombianos o extranjeros de 18 años o más que quieran viajar, deben presentar el certificación de vacunación completa.

En el caso de que tenga un esquema incompleto, añade, o de no haber recibido ninguna vacuna, debe presentar una prueba de PCR con un resultado negativo, no mayor a 72 horas, o un resultado de antígeno con un resultado negativo, no mayor a 48 horas antes del embarque.

¿Qué dicen los ciudadanos? Para la bogotana Blanca de Macías, quien ya es jubilada, se trata de una medida «necesaria para nuestra salud y la de los que nos rodean».

Aunque es una idea que comparte la comunicadora social Betsy Cubides, para ella «la norma vuelve a ser difícil cumplirla porque nos estábamos acostumbrando a vivir sin el tapabocas».

En el transporte público, las personas incumplen la medida, dijo Cubides.

Para Ana Orbegozo, de 24 años, usar el nasobuco es «superimportante, ya que los picos de COVID son variados y aún no estamos en la capacidad física de retirarlo por completo, sin tener una epidemia de gripa o enfermedades respiratorias. Lo digo desde mi experiencia, pues al retirar el tapabocas, sufrí de una amigdalitis terrible. Desde ese entonces, ando con tapabocas, así no estuviera prohibido».

¿Qué dicen los expertos? Más de 230 personas han fallecido durante las últimas semanas en Colombia por coronavirus, lo que para los especialistas significa que los colombianos se confiaron tras haberse vacunado.

Según Diego Andrés Rosselli Cock, profesor epidemiólogo de la Pontífica Universidad Javeriana, la medida más efectiva en ambientes cerrados y en donde hay aglomeraciones es el tapabocas.

«Por algo en los aviones y el transporte aéreo se ha mantenido y hay que recordar que en el transporte público es el momento donde más nos estamos rodeando de desconocidos y más estamos intercambiando gérmenes», agrega.

0:00 0:00:51 0:00 Descargar 234p | 2,4MB 352p | 4,1MB Rosselli aclaró además que algunas de las nuevas variantes son resistentes a la vacuna. «Aunque el riesgo de mortalidad sea bajo, seguiremos perpetuando la enfermedad y no solamente hemos bajado la guardia, sino que ya nos hemos cansado. Yo creo que todos hemos pasado por eso y ¡qué rico dejar el tapabocas!, pero en el transporte público debería ser algo que mantengamos esas recomendaciones».

La medida debería tomarse en cualquier ambiente cerrado, dijo, y, aunque al aire libre el riesgo es más bajo, «si hay aglomeraciones, inclusive en espacios abiertos, deberíamos usar el tapabocas».

Cuéllar agrega que el ministerio debe establecer la continuidad de las medidas de bioseguridad, el lavado de manos, el uso del tapabocas y la ventilación de espacios cerrados.

El presidente de Colombia, Iván Duque, había anunciado en abril que a partir del 1 de mayo no sería obligatorio el uso de la mascarilla en lugares cerrados, salvo algunas excepciones.

