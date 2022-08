Colombia no puede seguir en esta guerra indefinida: Juan Camilo Restrepo sobre diálogos con el ELN

Entornointeligente.com /

En las últimas horas el gobierno Petro envió a unos delegados a La Habana para reanudar los diálogos con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) , dentro de los miembros de la comisión están Iván Cepeda y el canciller Álvaro Leyva.

En diálogo con La FM , exjefe de negociación del proceso de paz del Gobierno Santos con el ELN, Juan Camilo Restrepo dio un concepto con respecto a los nuevos acercamientos del gobierno entrante con esta guerrilla.

«Todos los intentos que se hagan para auscultar si es posible la paz, incluido el del ELN, vale la pena hacerlos, Colombia no puede seguir en esta guerra indefinida», mencionó.

A renglón seguido, el Alto Comisionado de la Paz indició que «hay que celebrar que el gobierno Petro esté en la línea de buscar la paz y quiera restablecer los diálogos con el ELN , nunca es tarde para hacerlo».

Lea También: Diálogos de paz con el ELN: Comisión del gobierno Petro viajó a Cuba para adelantar reuniones Diálogos con las Farc y las lecciones para el nuevo acercamiento con el ELN De acuerdo con el exfuncionario, la situaciones entre las dos estructuras guerrilleras están y estuvieron en la obligación de velar por el bienestar de la sociedad civil.

«El ELN tiene una diferencias con las Farc no hay que identificarlo, el uno era y el otro es un grupo alzado en armas. Como requisito previo a sentarse en la mesa de negociaciones están obligados a respetar el derecho internacional humanitario, es decir, no atentar a la sociedad civil no combatiente, cualquiera que sea la circunstancia «.

Lea También: Danilo Rueda será el Comisionado de Paz en el Gobierno Petro ¿Qué debe hacer el gobierno con el Clan del Golfo? En los últimos meses el Clan del Golfo se ha dedicado a atacar a los uniformados en diferentes departamentos de Colombia, no obstante, esta organización anunció un cese a este ‘ Plan pistola’ tras la posesión de Gustavo Petro como presidente de Colombia.

En ese orden de ideas, el diálogo que se tendría con esta estructura criminal no tendría los mismos beneficios que obtendrán los miembros del ELN si inician las negociaciones de paz.

