Colombia: Linchan a venezolano que intentó robar a exsargento de la Policía

Entornointeligente.com / Un presunto delincuente de nacionalidad venezolana, resultó afectado con heridas y golpes, tras ser víctima de la ‘paloterapia’ por parte de la comunidad samaria, la mañana de ayer a la altura del barro Villa del Mar, minutos después de herir a puñal a un exsargento de la Policía Nacional para cometer un atraco y pretender darse a la huida.

Información conocida por residentes y transeúntes, el hecho se presentó la tarde del domingo por el sector de la calle destapada que desde la Troncal del Caribe, conduce hacia la Universidad del Magdalena, cuando el presunto delincuente que se movilizaba con un puñal en uno de sus bolsillos, al parecer acompañado por otro delincuente intentó robar las pertenencias del exuniformado de la institución policial, pero antes le asestó una puñalada en el cuerpo.

“Me cogieron por la espalda y uno de ellos me abrazó. Inicialmente pensé que era algún conocido, pero segundos después, sin mediar palabra alguna, sacó el cuchillo y me apuñaló”, contó el afectado. La herida, afortunadamente no presenta complejidades.

Tras perpetrar el hecho delincuencial, uno de los delincuentes escapó corriendo, mientras que el otro pretendía huir en la bicicleta que había robado, fue alcanzado por varias personas que actuaron inmediatamente dándole una ‘tunda’.

Se supo que, mientras el grupo de personas tomaba justicia con sus propias manos agrediendo al delincuente, al tiempo daban aviso a las unidades del cuadrante de la Policía que se trasladaron al sitio para evitar una tragedia y aprehender al sujeto.

El afectado que no pudo ser identificado por seguridad, tuvo que ser llevado a una clínica de la ciudad para ser valorado por los galenos en turno, sin presentar lesiones de gravedad.

