Colombia: leader ex Farc incita Eln a negoziare pace totale

BOGOTÁ. – Rodrigo Londoño, presidente del partito colombiano Comunes ed ex comandante – con il nome di battaglia «Timochenko» – delle Forze armate rivoluzionarie della Colombia (Farc), ha esortato la guerriglia dell’Esercito di liberazione nazionale (Eln) ad «avanzare» verso la via della «pace totale» proposta dal governo di Gustavo Petro.

«Esorto rispettosamente i compagni dell’Eln, il loro comando, la loro militanza e i loro simpatizzanti ad andare avanti con decisione verso un accordo politico per porre fine alla lotta armata e avviare così la costruzione della pace totale», ha scritto Londoño via Twitter

L’ex capo delle Farc ha poi sottolineato che «il dialogo debe sempre essere la via per porre fine al conflitto», affermando che oggi in Colombia «soffiano venti di cambiamento e pace con giustizia sociale».

Londoño si è inoltre detto disponibile a mettere a disposizione di governo e Eln la sua esperienza di firmatario nel 2016 di un accordo di pacificazione che ha messo fine a oltre 50 anni di attività clandestina delle Farc. L’ex leader guerrigliero ha infine ringraziato Cuba per gli «enormi sforzi» compiuti per contribuire a raggiungere la pace in Colombia.

Si deve ricordare che una delegazione del governo colombiano si è recata all’Avana la settimana scorsa per riprendere i colloqui di pace sospesi con l’Eln quattro anni fa e chiedere scusa per il comportamento offensivo nei confronti di Cuba della precedente amministrazione dell’ex presidente Iván Duque.

