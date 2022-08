Colombia: la alianza interclasista, los espacios y niveles de acción, y el nuevo gobierno Popayán, 4 de agosto de 2022

Entornointeligente.com /

La alianza interclasista

Hemos planteado que se ha generado una alianza interclasista. Fue surgiendo como resultado de la lucha de las últimas 4 décadas contra el neoliberalismo, por la paz y democracia, y en defensa de la vida humana y de la naturaleza. Se concretó en la lucha contra el uribismo y lo que él representa, o sea, los intereses de los terratenientes despojadores de tierras y las élites corruptas y criminales.

También, afirmamos que a la cabeza de esa alianza interclasista se han colocado sectores de la «burguesía emergente y burocrática». A su lado -consciente o inconscientemente- aparecen sectores de los trabajadores, campesinos, pequeños y medianos productores, informales y desempleados, pueblos y etnias, y «juegan» -a su manera- sectores de la oligarquía financiera que aspiran mantener sus privilegios.

En ese sentido, el gobierno que encabeza Petro y Francia es solo el inicio (la apertura, los primeros pasos) de un nuevo período en el que el uribismo debe ser definitivamente derrotado, se deben restituir las tierras despojadas y debe salir a la luz toda la verdad (como está ocurriendo) sobre la corrupción y los crímenes.

Sin embargo, la complejidad consiste en que otros sectores de la oligarquía estuvieron comprometidos con esa corrupción y con esos crímenes (tal vez no de forma «directa»), y entonces, van a forcejear al máximo para «pasar de agache» e impedir que se haga justicia.

Además, tratarán de convertir la contradicción con el uribismo en el problema principal, a fin de impedir que el nuevo gobierno avance en otros temas que son fundamentales para el conjunto de la población como lo relacionado con el modelo económico y energético, la reforma agraria, la justicia social y la ampliación de la democracia, entre otros.

Es decir, dentro de esa alianza interclasista y dentro de cada uno de los «espacios» que la lucha ha generado, se inició la lucha que va a determinar el carácter del nuevo período que se está abriendo. En esta nueva etapa se definirá si la «burguesía emergente» termina aliada con la oligarquía financiera «para que todo siga igual» o si los sectores populares obligan a esa burguesía emergente a avanzar por nuevos caminos democráticos y sociales (o se desenmascara).

Ese es el reto que está en frente. No se resolverá de un momento a otro y no será fácil, pero ya empezó. Y claro, surgirán quienes confunden reconciliación con «conciliación de clases».

Los «espacios» de acción

El proceso de lucha del pueblo colombiano ha generado un serie de «espacios» de acción política para enfrentar el nuevo período que se abre en este país. Quien pretenda interactuar en esos espacios debe ser consciente de sus diferencias y complejidades. Esos espacios son:

El Pacto Histórico: Es la sumatoria de partidos, movimientos políticos y personalidades políticas progresistas y de izquierda, por un lado, y por el otro, de organizaciones sociales.

El «frente amplio»: Es el Pacto Histórico inicial + los sectores políticos y personas que se sumaron en la última parte de la campaña electoral («verdes», liberales independientes, etc.).

La «coalición de gobierno súper-amplia»: Es el «frente amplio» + los partidos políticos que se declararon de gobierno (liberales, conservadores, la U, etc.).

El «gobierno incluyente»: Está compuesto por las personas designadas en altos cargos, algunos de los cuales unos tienen carácter técnico-político y otros son cuotas políticas.

Los «niveles» de acción política

Aún antes de la posesión formal de Petro y Francia, se avizoran los «niveles» de acción política que desarrollarán los componentes de esa alianza interclasista y de cada uno de esos «espacios».

En realidad, sólo existen dos (2) grandes niveles: a) La acción directa y b) la acción institucional.

a) La acción directa: Son los eventos (encuentros, congresos, movilizaciones, etc.) que realizan las diversas clases y sectores sociales para mostrar su fuerza, su nivel de unidad y sus pretensiones.

Ejemplos: Los pueblos indígenas ya realizaron en días pasados su propio «congreso» en Silvia (Cauca), aunque no tuvo un carácter totalmente autónomo y deliberativo. Tuvo al final un «tinte político-institucional» que le quitó filo y claridad.

Los grandes capitalistas (ANDI) realizarán el 7º Congreso Empresarial Colombiano en Cartagena entre el 10 al 12 de agosto de 2022. Y los «caficultores» realizarán el suyo a finales de año, y lo mismo harán otros sectores sociales y gremiales.

b) La acción institucional: Son todas las actividades que se hacen a través del Estado y gobierno (ejecutivo, legislativo, judicial, electoral y poder público).

Este «nivel» se va a traducir básicamente en cinco (5) tipos de acciones:

– El trabajo legislativo (leyes, actos legislativos, etc.)

– Los actos administrativos (decretos, resoluciones, decisiones, etc.)

– El contacto directo con la gente para fortalecer la fuerza (diálogos regionales, pedagogía política en medios, redes, etc.)

– La acción interinstitucional entre el gobierno central («nacional») y los gobiernos de los entes territoriales (distritos, municipios, gobernaciones).

– La acción política internacional (encuentros, alianzas, tratados, etc.)

Observaciones iniciales

Si no existe una mínima Identidad de Clase y no se construye una estrategia clara frente al escenario complejo de la existencia de esa alianza interclasista y si no se sabe actuar en los diferentes «espacios» y «niveles», la agudización de las diferencias y contradicciones que existen entre personas, grupos, partidos, clases y sectores sociales, vigorizará a los que ya son fuertes (oligarquía financiera y burguesía emergente) y debilitará a los sectores populares.

Si no se construyen unos mínimos principios éticos y de comportamiento coherente entre las fuerzas y personas interesadas en el » CAMBIO «, muy fácil y rápidamente se desgastará tanto el Pacto Histórico como sus fuerzas internas. Y así, el frente amplio y la coalición súper-amplia, terminarán siendo un obstáculo para el logro de los objetivos propuestos por el nuevo gobierno.

Ya tenemos dos (2) ejemplos de lo que puede suceder si no existe esa claridad: el proyecto de rebajar sueldos y quitar privilegios a los congresistas que ya está «semi-empantanado», y la forma como se está actuando frente a la elección de nuevo Contralor General, que está «semi-empañada», son muestras de lo que puede ocurrir si no se afina la estrategia y la acción.

Y también, contamos con un ejemplo de cómo actuar: los avances en el tema de la «paz total», la lucha por la restitución de tierras y reparación de las víctimas, y demás temas relacionados con el saneamiento de las Fuerzas Armadas, muestran una ruta y una forma de acción para aprovechar -con sentido práctico- los espacios y terrenos que está abriendo el triunfo de las fuerzas progresistas.

LINK ORIGINAL: Aporrea

Entornointeligente.com