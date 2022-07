Colombia: Jefe de disidencias de las FARC, alias ‘Iván Mordisco’, murió en bombardeo, según Defensa

Entornointeligente.com /

16-07-22.-El comandante Néstor Gregorio Vera, conocido como ‘Iván Mordisco’, murió en un bombardeo de las fuerzas armadas el pasado fin de semana, anunció este viernes, 15 de julio, el ministro de Defensa colombiano, Diego Molano. Habría sido asesinado junto con otros nueve combatientes en una zona selvática del suroeste del país, en el departamento del Caquetá. Su cuerpo no fue encontrado, pero las autoridades localizaron algunas de sus pertenencias. El pasado domingo 10 de julio, el ejército colombiano anunció la muerte de 10 guerrilleros de una disidencia de la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, conocidas como las FARC, en San Vicente del Caguán, al suroeste del territorio, en el departamento del Caquetá. Este viernes, el ministerio de Defensa, Diego Molano, confirmó que en esa acción cayó alias ‘Iván Mordisco’, uno de los principales líderes de las disidencias. La muerte de su pareja y su primer anillo de seguridad también fueron confirmadas. Aunque no se pudo encontrar su cadáver que, según la Policía, pudo ser ocultado o desintegrado durante la acción militar, su boina y celular fueron localizados. Según los reportes de las autoridades, estas pudieron confirmar su muerte a través de interceptaciones en las comunicaciones de los disidentes, que aseguraban de su fallecimiento. El jefe guerrillero había sido capturado en 2015 por el Ejército en la población de Miraflores, en el departamento del Guaviare, antes de lograr recuperar su libertad. Según las autoridades, se han necesitado meses para localizar al líder guerrillero y lanzar la operación. «Se realizaron varias operaciones que terminaron cercándolo a orillas del río Caquetá, donde el pasado 8 de julio, murió. La operación que terminó dando con su muerte empezó hace 60 días por informaciones de inteligencia de Policía y militar. Se hicieron 16 movimientos operacionales, pero Mordisco se lograba escabullir. Se movía fácilmente en lanchas por el río Caquetá. Luego tomó el río Caguán y en ese municipio fue donde terminó cayendo», señaló el comandante de las Fuerzas Armadas, Luis Fernando Navarro. De las FARC a las disidencias Alias ‘Iván Mordisco’ se unió a finales de los años 1990 a la ya desmovilizada guerrilla de las FARC. Comenzó como soldado de a pie, pero rápidamente se especializó como francotirador y experto en explosivos dentro del Frente Armando Ríos en San José del Guaviare. Hasta 2012, se concentró en el reclutamiento forzado y la protección de los cultivos ilícitos en los departamentos del Guaviare y Vaupés. Cuando se firmó el Acuerdo de Paz en la Habana, en 2016, Mordisco informó en una carta que no entregaba las armas y llamó a todos los «guerrilleros, guerrilleras, milicianos y milicianas» que no estuvieran de acuerdo con el proceso de paz a «aunar fuerzas» y «continuar la lucha insurgente». Según el centro de investigación del crimen organizado ‘InSight Crime’, su poder residía «en comandar la disidencia del Frente 1 que tiene presencia en Guaviare, Vaupés y Vichada y cuenta con aproximadamente 400 integrantes» y era «uno de los principales actores criminales del sur de Colombia». Se alió con disidentes como Miguel Botache Santillana, alias ‘Gentil Duarte’ y juntos, actuaron en 133 municipios de Colombia gracias a dos comandos coordinados y 28 frentes móviles. Ambos serían responsables de 115 de las 329 muertes violentas ocasionadas en el marco del conflicto para el año 2021, según la Unidad de Investigación y Acusación de la Jurisdicción Especial para la Paz colombiana, conocida como JEP. ‘Insight Crime’ explica que ‘Mordisco’ era una pieza clave en el plan de ‘Gentil Duarte’ para unir a las disidencias de las FARC, y que encomendaba esta operación en el norte de Colombia. Tras la muerte de ‘Gentil Duarte’ en Venezuela en mayo de 2022, ‘Iván Mordisco’ asumió la dirección de los frentes disidentes que estaban bajo su mando. El ministro de Defensa de Colombia se felicitó de haber eliminado al último «gran cabecilla de las disidencias de las FARC», explicando que el presunto plan del guerrillero era «expandirse con 8.000 hombres armados». ¿Hacia una desintegración progresiva de las disidencias? El ministro saliente, Diego Molano, aseguró que con esta operación «se da la estocada final a las disidencias,» según una publicación del ministerio de Defensa en su cuenta de Twitter. Dos disidencias de las FARC, la de ‘Mordisco’ y su rival, la Segunda Marquetalia, compiten entre sí y con otros grupos armados por el control de las actividades ilícitas entre Colombia y Venezuela. En los últimos meses, la lucha contra las disidencias se ha acelerado, con varios jefes de la Segunda Marquetalia, entre ellos alias ‘Jesús Santrich’, el ‘Paisa’, ‘Romaña’ y ‘Gentil Duarte’ murieron en confusas circunstancias en la zona fronteriza de Venezuela y Colombia. Sin embargo, el comandante de la Segunda Marquetalia, Iván Márquez, que fue negociador en las conversaciones de paz antes de rechazar el acuerdo, sobrevivió a un reciente ataque en Venezuela y estaría actualmente en un hospital de Caracas, según las Fuerzas Armadas de Colombia. El Gobierno del presidente colombiano saliente, Iván Duque, acusa al presidente venezolano, Nicolás Maduro, de acoger y proteger a estos grupos armados, algo que Maduro niega. Con información de France24, EFE, Reuters y medios internacionales

