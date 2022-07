Colombia inicia negociación para acuerdo de cooperación energética con Emirato de Abu DhabI

Entornointeligente.com /

El Ministerio de Minas y Energía y el Departamento de Energía del Emirato de Abu Dabi en Emiratos Árabes Unidos firmaron un memorando de entendimiento con el fin de fomentar la cooperación energética. El acuerdo busca mejorar la relación proporcionando desarrollo de capacidades y el intercambio de conocimientos e información, promoviendo iniciativas conjuntas, e impulsando el desarrollo de la cooperación científica, técnica, tecnológica, administrativa y comercial en el campo de la energía. Algunos de los aspectos más relevantes del memorando son la promoción de la producción, el uso y el almacenamiento de hidrógeno de cero y bajas emisiones; la masificación de las energías renovables no convencionales; el desarrollo de proyectos en hidrógeno, geotermia, energía eólica costa adentro y costa afuera, solar, biomasa, y otras energías limpias; así como el impulso de la movilidad sostenible a partir de energías limpias. «Colombia es reconocida internacionalmente por su proceso de transición energética, el cual no solo es uno de los más acelerados del mundo, sino también uno de los más responsables», dijo Diego Mesa, ministro de Minas y Energía. «Celebramos que con este memorando de entendimiento vamos a intercambiar tecnología ay conocimiento con los Emiratos Árabes Unidos para poder seguir impulsando la transición energética en el mundo», añadió. Es de mencionar que el Departamento de Energía de Abu Dhabi tiene como misión encabezar la transición energética en el emirato, garantizar la sostenibilidad, proteger el medio ambiente, mejorar la eficiencia energética y garantizar la seguridad del suministro, aspectos que se alinean con las prioridades del actual gobierno colombiano. La nota del Ministerio de Minas y Energía indica que este memorando se convierte en un marco determinante para fortalecer la cooperación con un país que se está moviendo rápidamente en la masificación de las energías renovables no convencionales, el desarrollo del hidrógeno y la carbono neutralidad, además de ser una posible ventana para el acceso de recursos de financiación de infraestructura energética.

