Colombia es una potencia en cultura: Patricia Ariza sobre su labor en el ministerio

Este lunes 4 de julio el presidente electo, Gustavo Petro , anunció a la nueva ministra de Cultura, Patricia Ariza , quien se hará cargo de esta cartera y desarrollará un papel importante en la nueva administración.

En diálogo con La FM, la dramaturga y poeta ha asegurado que esta nueva designación ha sido una gran responsabilidad que tomará con gran importancia.

» Es un reconocimiento al movimiento cultural y teatral , lo recibo con mucha emoción porque he sido partícipe del Pacto de Arte y Cultura por el cambio también», mencionó.

Aunque esta es una de las carteras de las cuales poco se habla y tiene menos presupuesto, la nueva ministra espera darle un empuje en el gobierno Petro , a petición del mismo presidente electo, quien quiere resaltar los aspectos culturales de las regiones del país.

«Hablé con el presidente y para él el arte y la cultura son importantísimos, son parte del cambio y tiene el mayor interés en que haya un cubrimiento nacional, en las regiones y municipios , en que nos conectemos con los artistas que han sido marginalizados y olvidados».

Otro de los puntos que se encuentran dentro de la agenda que llega a dirigir Ariza es el Galeón San José , una de las infraestructuras con mayor importancia en términos culturales de los ultimo tiempos, con este proyecto, la artista y nueva ministra de Cultura aseguró que » es un tema que se va a trabajar, por el momento tendré la mayor discreción hasta conocer a fondo cuáles son las políticas del ministerio».

«Frente a la economía naranja hay mucha críticas y observaciones. Eso hace parte de lo que vamos a enterarnos en el empalme, que empieza hoy con la ministra. Por su puesto, las industrias culturales y creativas existen, pero no es lo único que hay en Colombia. Colombia es una potencia en cultura y nos interesa mirar todos los aspectos y los artistas que hay», indicó.

Por otro lado, se refirió a las críticas de algunos colombianos por su tendencia de izquierda y el legado que ha tenido en esta área.

» De ser de izquierda me siento orgullosa , pero frente a esto hay muchas deformaciones. Soy artista hasta la médula de los huesos y el arte es una indagación en lo más profundo de la realidad, no interesa indagar en las causas del conflicto en Colombia, para precisamente superarlo […] uno de los pilares del Gobierno Petro ha sido clamar por un diálogo nacional y no es verdad que las obras del Teatro de la Candelaria sean una exaltación de la guerrilla, sino todo lo contrario «, puntualizó.

