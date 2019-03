Colombia es el país más rápido de la región frente a la cuarta revolución industrial

Entornointeligente.com / ARTÍCULO RELACIONADO El Centro para la Cuarta Revolución Industrial de Medellín estará listo en abril La inminente llegada de la cuarta revolución industrial comienza a ser un factor que las empresas no pueden ignorar, pues desde ya exige que sus metodologías y procesos se adapten a la nueva era tecnológica. Pese a que ese desarrollo aún está en una fase incipiente, el interés de los empresarios por actualizarse está creciendo. Según comentó el CEO de Lean Six Sigma Institute, Luis Socconini, una de las naciones que más se ha destacado en este apartado es, precisamente, Colombia, donde “hay empresarios muy comprometidos y vemos que se está moviendo más rápido que la mayoría de países de Latinoamérica”. ¿Cómo vamos en materia de adaptación a la cuarta revolución industrial? En los países de Latinoamérica vamos un poco tarde, aunque esto aún está incipiente en los países desarrollados, Colombia va de líder en la región con la implementación. En el tema de las pyme, por ejemplo, veo que los empresarios tienen mucha pasión en sus productos y servicios. Sin embargo, no necesariamente están preparados para los métodos de las empresas ágiles, entonces usan los métodos tradicionales, pero después llega el momento de replantearse cuál es la mejor forma de operar. ¿Cuál es la labor de Lean Six Sigma en este escenario? Primero, hacemos un diagnóstico para identificar cuáles son las oportunidades más importantes que tienen las empresas. Después, preparamos a los directivos y gerentes para que entiendan cómo funciona la filosofía. Luego, hacemos la definición de un área piloto donde tienen problemas que pueden ser significativos. Durante este proceso también se va haciendo un tema de gestión de cambio, que es muy importante para que las personas de la empresa, sea grande o pequeña, entiendan que esta es una filosofía que llegó para quedarse y que la mejora en los procesos, en la calidad de vida, del trabajo. LOS CONTRASTES Luz Adriana Osorio Gerente de Consumo Masivo de Casa Luker “La idea es eliminar todos los retrocesos y todos los desperdicios para poder generar más beneficios para la organización sin importar el área desde donde uno esté”. ¿Y esto funciona para cualquier sector de la economía? Todas las compañías están unidas por ciertos elementos, como es el tema de la estrategia, que todas ellas deben tener para que sea el punto de partida y la guía en el desarrollo de cualquier tipo de empresa. El segundo es la estructura, que se basa en el diseño de sistemas ágiles que permitan que cualquier tipo de organización funciones correctamente. Finalmente, están los procesos de la compañía. Básicamente, Lean Six Sigma es un sistema que ayuda a mejorar cualquier tipo de procesos para la eliminación de desperdicio de los mismos. Si combinamos esos tres elementos en cualquier tipo de industria, lo que hacemos es analizar los procesos de principio a fin para que, mediante la aplicación de las herramientas que enseñamos, podamos mejorar cualquier proceso. ¿Cómo entran a operar? Podemos entrar en cualquier momento, pero preferiblemente se hace cuando la empresa no tenga problemas tan graves. Esto hace que la cultura cambie y la compañía se forme a través de conocimiento. No obstante, también nos llaman en casos donde la compañía está al borde del precipicio, y ahí también aplica, aunque no es lo ideal porque están tratando de tapar los huecos y no es un enfoque a largo plazo. ¿Cómo potenciar el crecimiento de la pequeña empresa? La pequeña empresa es donde encontramos la mejor oportunidad de hacer esto porque es ahí donde las empresas nacen y se diseñan. Desde ahí debería de considerarse el diseño ágil de una compañía en términos de su estrategia estructura, producto, servicios y procesos. Creo que hay una gran oportunidad para que las empresas pequeñas y medianas también se profesionalicen, dado que también es donde más rápido se pueden producir cambios. ¿A qué le están invirtiendo actualmente? Estamos haciendo un centro de entrenamiento e innovación en Estados Unidos, donde estamos invirtiendo en tecnología para que los alumnos y empresarios conozcan las impresoras en 3D, las utilicen en temas de simulación, de inteligencia artificial y de realidad virtual. Uno de nuestros objetivos más importantes es poner un centro de innovación en Colombia donde se muestre la tecnología 4.0 en pro de la productividad y como la empresa se integra con todo este tema, pero ese es un proyecto a futuro que esperamos que se logre en los siguientes dos o tres años. 