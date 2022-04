Colombia elimina uso del tapabocas en espacios cerrados desde el 1° de mayo

Entornointeligente.com /

Este lunes, el presidente Iván Duque anunció que desde el primero de mayo se elimina el uso de tapabocas en espacios cerrados. Además, se dejará de exigir el carné de vacunación COVID para ingresar a eventos masivos.

«A partir del primero de mayo se va a retirar el uso del tapabocas en espacios cerrados con la excepción de los servicios de salud, hogares geriátricos, el transporte y los espacios cerrados educativos», dijo el mandatario.

Sin embargo, Duque aclaró que «estas medidas se aplicarán en los municipios que hayan llegado al 70% de doble dosis y que hayan logrado al menos 40% de dosis de refuerzo». Será el Ministerio de Salud que publique el listado de los municipios «con los estándares, avances y porcentajes de vacunación».

Prueba PCR para viajeros en Colombia «Queremos también informar que frente a los viajeros que visitan Colombia, la recomendación es: llegar a nuestro país con esquemas completos de vacunación de doble dosis o de una dosis en el caso de Janssen. A quienes no tengan esquemas completos o no estén vacunados, se va a exigir una prueba PCR negativa que no sea superior a las 72 horas y podrá también presentarse una prueba de antígeno que no supere las 48 horas», indicó el presidente.

Carné de vacunación en eventos masivos Asimismo, señaló también que a partir del primero de mayo «se va a derogar el decreto 1615 de 2021 que elimina la solicitud del carné de vacunación para quienes entran a eventos públicos y privados de carácter masivo y por supuesto también se eliminará todo lo correspondiente a la solicitud del carné de vacunación para el ingreso a bares, gastrobares discotecas eventos deportivos, cines, bibliotecas, museos».

Estas decisiones se toman en el marco de la extensión de la emergencia sanitaria que va del primero de mayo al 30 de junio, pero donde se empiezan a desescalar medidas no farmacológicas.

Cabe recordar que desde el primero de marzo no es obligatorio el uso de tapabocas en espacios abiertos. Portarlo ya es una determinación de cuidado personal, teniendo en cuenta que el coronavirus COVID-19 no se ha ido. De igual forma, quienes presenten síntomas sí deben protegerse y proteger a los demás.

«Tenemos más del 83% de los colombianos con al menos una dosis y estamos a muy pocos días de llegar al 70% de nuestro país con doble dosis, pero adicionalmente tenemos 11.2 millones de colombianos con dosis de refuerzo», subrayó Duque sobre el avance del Plan Nacional de Vacunación.

Finalmente, el mandatario añadió que «se derogarán todas las medidas de bioseguridad con la excepción de las que atañen a los sistemas y servicios de salud. Y también se derogará la estrategia PRASS (Prueba, Rastreo y Aislamiento Selectivo Sostenible) y se consolidará la vigilancia colectiva y los seguimientos que se harán de carácter local con las autoridades sanitarias».

