Colombia: attaccato convoglio che organizzava visita Petro

BOGOTÁ. – Un convoglio dii veicoli blindati, parte di un piano di sicurezza in vista di una visita del presidente colombiano Gustavo Petro domani, è stato attaccato ieri da uomini armati sulla strada che porta da Bucaramanga, capoluogo del dipartimento di Santander, al comune di El Tarra, località del dipartimento del Norte de Santander.

Secondo le informazioni rese disponibili dall’ufficio stampa della presidenza, il gruppo di automezzi che preparava la visita di Petro nella regione, «ha cercato di forzare un posto di blocco» che individui armati avevano sistemato ilegalmente sulla strada.

A questo punto gli uomini armati hanno aperto il fuoco colpendo i veicoli, uno dei quali è riuscito a passare, mentre gli altri due si sono fermati, uno prima, l’altro dopo il posto di blocco.

Nel comunicato si assicura che non vi sono stati danni alle persone, indicando che solo uno dei funzionari dell’Unità nazionale di protezione (Unp) è stato brevemente tenuto in ostaggio.

Appresa la notizia Petro, che ha confermato che si recherà domani nella regione per presiedere un Consiglio di sicurezza, ha sostenuto via Twitter che «è proprio questo ciò deve finire nel Paese». Questa aggressione, ha concluso «non fermerà i miei sforzi per portare la pace nelle regioni più conflittuali del territorio nazionale».

