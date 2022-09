Colômbia. À espera dos outros «rebeldes»

Entornointeligente.com /

Como já referi nesta rubrica de histórias de viagens, a estrada mais longa do mundo liga o Alasca, nos Estados Unidos, à Terra do Fogo, no Sul da Argentina, cruzando diferentes paisagens, desertos, montanhas e selvas. A estrada atravessa 14 países (Canadá, Estados Unidos, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicarágua, Costa Rica, Panamá, Colômbia, Equador, Peru, Chile e Argentina), mas tem um trecho incompleto de 87 quilómetros conhecido como «Darién Gap», que fica entre o Panamá e a Colômbia. A rota através da América Central termina abruptamente em Yaviza e retoma do outro lado em Turbo, Colômbia, já na América do Sul. Em Yaviza, a 280 quilómetros de distância da Cidade do Panamá, começa a densa selva de Darién. Nos anos 60, principou o desentendimento entre o Panamá e a Colômbia sobre esta zona. A maior questão foi sempre se se deveria ou não alcatroar parte de um pantanoso e denso ecossistema. E, em caso positivo, que alternativas de itinerário seriam mais interessantes. Para tal, houve estudos de trajetos em linha reta ou com um desvio da estrada pelo litoral norte, passando ao largo do Mar das Caraíbas. Nada se fez. Este é um território que apresenta outros desafios, reais e mágicos: não apenas por ser extremamente inóspito à vida humana (apesar de ali habitarem nativos), mas por ter sido campo de batalha. Os aventureiros que se aventuram a percorrer, de uma ponta à outra, a «Panamericana» têm de ter especial atenção a esta parte do trajeto. As alternativas são escassas e dúbias, mas há quem refira que esse é o verdadeiro espírito da travessia. Com veículo próprio, a única solução é contratar uma transportadora em Cartagena ou em Bogotá e pagar cerca de 2000 euros pelo transporte do carro num cargueiro. Sem automóvel, há outras opções mais económicas, como a viagem de avião, que demora apenas 40 minutos. Também é possível atravessar de barco, mas o serviço é negociado diretamente com os donos das embarcações e, muitas vezes, não tem datas fixas. Esse foi o meu maior desafio na Colômbia, ou seja, descobrir o mistério dessa passagem, com uma dose de rebeldia. Consegui que uma agência me resolvesse a ida para o Parque Nacional Los Katios, na Colômbia, e esperei que uma excursão de outros «rebeldes» viesse do Parque Nacional de Darién, no Panamá, e nos contasse a experiência. A propósito, fui informado de que era ali o habitat de dois grupos revoltosos colombianos, rebeldes a sério: as Autodefesas Unidas da Colômbia, de extrema-direita, e o Exército de Libertação Nacional, de extrema-esquerda. Mas fomos acompanhados de guias locais. Depois da chegada do grupo, fizemos uma espécie de reunião, que confirmou a dificuldade da passagem num dos pontos críticos da «Panamericana». Na Colômbia, a rota passa por Medellín e Cali, antes de atravessar a fronteira para o Equador em Tulcán. Li algures que Jake Silverstein, editor no «The New York Times Magazine», deixou numa frase a essência desta estrada, algo como «um sistema tão vasto, tão incompleto e tão incompreensível, e ela nem é tanto uma estrada, mas mais um conceito da própria ideia do panamericanismo».

