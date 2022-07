Entornointeligente.com /

Colômbia e Venezuela vão retomar relações diplomáticas e nomearão novos embaixadores O plano de nomear embaixadores foi exposto em uma declaração conjunta do atual ministro das Relações Exteriores da Venezuela e do futuro ministro da mesma pasta da Colômbia após uma reunião na cidade fronteiriça de San Cristóbal. Por Reuters

28/07/2022 18h45 Atualizado 28/07/2022

1 de 1 Rio Tachira, que marca a fronteira entre a Venezuela e a Colômbia — Foto: Carlos Eduardo Ramirez/Reuters Rio Tachira, que marca a fronteira entre a Venezuela e a Colômbia — Foto: Carlos Eduardo Ramirez/Reuters

O futuro governo da Colômbia e a Venezuela nomearão embaixadores às capitais dos dois países, após anos sem relações diplomáticas, e trabalharão para reforçar a segurança na fronteira que compartilham, disseram autoridades nesta quinta-feira (28).

O plano de nomear embaixadores foi exposto em uma declaração conjunta do ministro das Relações Exteriores da Venezuela , Carlos Faria, e Álvaro Leyva, indicado a ministro das Relações Exteriores pelo próximo presidente da Colômbia , Gustavo Petro, após uma reunião na cidade fronteiriça de San Cristóbal.

Petro, que se tornará o primeiro presidente de esquerda da Colômbia em 7 de agosto, planeja reabrir completamente a fronteira com a vizinha Venezuela , depois de um rompimento de relações entre os dois país em 2015.

Colômbia e Venezuela compartilham uma fronteira de 2.219 kms, que tem sido palco de conflitos entre grupos armados, incluindo o Exército de Libertação Nacional (ELN) e dissidentes das Farcs. Pela falta de segurança, há preocupação em torno de atividades ilegais, como sequestro e tráfico de drogas.

As autoridades expressaram «disposição de progredir com uma agenda de trabalho para a normalização gradual de relações bilaterais, a partir de 7 de agosto, com a nomeação de embaixadores e outras autoridades diplomáticas e consulares», disse Leyva, a repórteres.

Leyva acrescentou que eles também enfatizaram a «disposição de adotar um esforço conjunto para garantir a segurança e a paz na fronteira entre nossos dois países».

Faria disse que a reunião foi «histórica» e confirmou que haviam discutido «a abertura gradual da fronteira».

