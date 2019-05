Colisão com vários carros faz dois feridos na Avenida Lusíada em Lisboa – Portugal – Correio da Manhã

Entornointeligente.com / Duas pessoas ficaram feridas na sequência de uma colisão com vários veículos ligeiros, ao fim da manhã desta terça-feira, na Avenida Lusíada, em Lisboa. Segundo o que o CM conseguiu apurar junto de fonte oficial dos Bombeiros Sapadores de Lisboa, as duas vítimas não apresentam ferimentos graves. No entanto, uma das vítimas foi transportada para o Hospital de Santa Maria. Cerca das 11h55, no local encontravam-se os Bombeiros Sapadores de Lisboa, assim como uma equipa da PSP e uma VMER do INEM. Continuar a ler

