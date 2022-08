Colisão com javali provoca a morte de um motociclista

Entornointeligente.com /

Um homem de 45 morreu na manhã desta quinta-feira na sequência de uma colisão entre o motociclo que conduzia e um javali.

O acidente ocorreu no Caminho Municipal 1095, na freguesia de Nossa Senhora do Machede, em Évora, revelou a GNR à agência Lusa.

O corpo do homem foi transportado para os serviços de medicina legal localizados no Hospital do Espírito Santo de Évora (HESE), escreve ainda o mesmo órgão de comunicação.

Fonte do Comando do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Évora adiantou que o motociclo se despistou «ao embater num javali», provocando isso a morte do condutor.

O alerta para o acidente foi dado pelas 6h45, para a zona do Monte da Herdade do Bussalfão, tendo estado no local 16 operacionais, com o apoio de oito veículos.

