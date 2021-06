Coligação é aprovada em Israel. Um voto afastou Netanyahu

Entornointeligente.com / Benjamin Netanyahu deixa hoje de ser o primeiro-ministro de Israel, na sequência do voto favorável, no Knesset, da coligação de oito partidos. Segundo o acordo de governo, o novo chefe do governo é Naftali Bennett, do pequeno partido ultranacionalista Yamina, que cederá o lugar passados dois anos a Yair Lapid, o líder do segundo partido mais votado nas últimas eleições, o centrista Yeish Atid.

“Orgulho-me de estar sentado com pessoas com quem tenho opiniões muito diferentes. Decidimos assumir a responsabilidade”, disse Bennett durante a sessão, enquanto alguns deputados do Likud, antigo partido do agora primeiro-ministro, o brindava com “mentiroso” e “vergonha”.

A passagem do acordo foi à tangente, com 60 votos favoráveis, 59 contra e uma abstenção e marca o fim de dois anos de impasse político e quatro eleições.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão.

Subscrever O novo governo, constituído por 28 ministros, irá ser recebido pelo presidente Reuven Rivlin.

LINK ORIGINAL: Diario Noticias

Entornointeligente.com